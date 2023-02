Acodeco inicia operativo de Cuaresma en el Mercado de Mariscos de la ciudad capital

(24/Feb/2023 – web) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) inició hoy el operativo de Cuaresma, en el Mercado de Mariscos de la ciudad capital, verificando balanzas, precios a la vista del púbico y monitoreos en todos los puestos de ventas.

Esta acción se realizó desde las 6 de la mañana de hoy, con la participación de funcionarios de los departamentos de Metrología, Verificación e Información de Precios y Verificación.

Según resultados de las verificaciones, de 40 balanzas revisadas se retiraron 4, que salieron mal (1 no partía de cero y 3 no cumplían con la exactitud), las cuales fueron puestas fuera de servicio. No hubo falta de precios a la vista.

Los precios máximos y mínimos de ventas que se ofrecen hoy, en el Mercado de Mariscos de la ciudad capital, se encuentran publicados en la página https://www.acodeco.gob.pa/view_tab.php

Recordemos que los precios de los productos del mar, se encuentran bajo la libre oferta y demanda, por lo que es necesario cotejar el precio de cada variedad en diferentes locales comerciales.

Este operativo de Cuaresma se desarrollará en todos los mercados y puestos de venta de los productos del mar, en todo el país. Cada Administración Regional de la Acodeco realizarán las respectivas verificaciones.

Para cualquier irregularidad en estos casos (falta de precios a la vista y anomalías en balanzas) los consumidores pueden hacer sus reportes a través de Sindi al WhatsApp y Telegram 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcodecoPma, en Facebook, Twitter y la página web, reportando la descripción de la anomalía y el numero del puesto de venta, para una pronta inspección.

Fuente/Foto: Acodeco