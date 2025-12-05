Acodeco intensifica fiscalización con operativo navideño en centros comerciales

Protección al Consumidor: Acodeco operativo navideño verifica precios y ofertas

(05/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha iniciado su operativo navideño anual. Esta acción busca verificar el cumplimiento de las normas de publicidad y la normal comercialización de los productos, durante la temporada de mayor consumo a nivel nacional. El objetivo principal de la institución es garantizar el respeto de las leyes vigentes de protección al consumidor, además de otras normativas que se encuentran bajo su competencia.

Para cumplir con este fin, la Acodeco realizará verificaciones tanto diarias como especiales, incluyendo operativos nocturnos y de fin de semana, en diversos locales comerciales. Las fechas específicas programadas para estas verificaciones especiales en los centros comerciales son: 4, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 23, 29 y 30 de diciembre.

Lecciones del «Black Friday» y anomalías recurrentes

Esta intensificación de la fiscalización se da después de la experiencia del pasado operativo de «Black Friday», enfocado en asegurar que las ventas especiales cumplieran con la Ley 45 de 2007. En aquella jornada, los funcionarios de la Acodeco visitaron 373 establecimientos comerciales en distintas provincias, detectando un total de 58 irregularidades.

La anomalía más frecuente hallada durante la acción fiscalizadora fue la omisión de la fecha de duración de las ofertas o ventas especiales, que sumó 42 faltas. En segundo lugar, se registraron 13 incumplimientos relacionados con la carencia de precio señalado o visible al público.

Verificaciones en curso y derechos de los consumidores

Actualmente, las verificaciones en los locales comerciales se mantienen enfocadas en distintos aspectos cruciales para el consumidor. Entre las acciones se incluye la revisión de las fechas de vencimiento de los productos perecederos, la visibilidad de los precios, y el normal funcionamiento de los escáneres de precios y las balanzas.

La Acodeco recordó a los ciudadanos que la factura es esencial para cualquier reclamo sobre una mercancía adquirida. Al momento de comprar un bien o servicio, ya sea para uso personal o como regalo, es fundamental conocer y leer previamente las políticas o condiciones establecidas por el agente económico. Esto incluye verificar el monto total a pagar, y si la compra es a plazo, evaluar el impacto en las finanzas personales.

Otro punto destacado por la Autoridad es que la garantía de un bien nuevo no es negociable; esta comienza a regir desde el momento de la entrega, no desde que se realiza un abono. Se recomienda revisar y probar el artículo inmediatamente tras la recepción. En el caso de que un artículo abonado no pueda ser entregado por motivos alegados por el proveedor, el consumidor conserva el derecho a la devolución total de su dinero.

Recomendaciones de compra y canales de denuncia

Para una compra segura e informada, la Autoridad aconseja elaborar una lista de prioridades, comparar precios y consultar sobre la garantía y las opciones que ofrece el mercado. Es imperativo solicitar y guardar siempre la factura, preferiblemente sacando una copia, y mantener los empaques durante las primeras semanas posteriores a la compra. Finalmente, se recomienda no proporcionar la tarjeta de crédito ni firmar documentos sin plena seguridad, y verificar de inmediato cualquier transacción realizada.

La institución pone a disposición del público el Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333. Los consumidores también pueden contactar a través de las cuentas de redes sociales AcodecoPma en Facebook y X, así como en la página web oficial.