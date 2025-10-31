Acodeco inicia programa Acodeco en tu barrio para acercar sus servicios a las comunidades

Corregimiento de Bethania fue sede del lanzamiento de Acodeco en tu barrio

• Funcionarios de la Acodeco visitarán los hogares para informar sobre derechos, deberes y la Ley $45$ de $2007$ , que protege la libre competencia y el interés superior del consumidor.

(31/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de reforzar el conocimiento sobre las funciones de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), y de acercar la atención de consultas o denuncias directamente a las comunidades, la entidad dio inicio hoy al programa Acodeco en tu barrio en el corregimiento de Bethania.

El lanzamiento se realizó en el marco de la conmemoración de los 18 años de vigencia de la Ley 45 de 2007. Esta Ley fundamental tiene como propósito proteger y asegurar la libre competencia económica y la concurrencia, buscando erradicar prácticas monopolísticas y otras restricciones que impidan el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, con el fin de preservar el interés superior del consumidor.

Modalidad de atención y cobertura nacional

Durante la ejecución de este programa, un grupo de funcionarios de la Acodeco estará visitando a los consumidores en sus propios hogares. En estas interacciones se les brindará información detallada sobre sus derechos, deberes y aspectos generales relacionados con la institución.

Para asegurar una mayor cobertura y alcance, se llevarán a cabo actividades simultáneas en cada una de las administraciones regionales de la Acodeco en el país. Con esta acción comunitaria se busca garantizar que una gran mayoría de los consumidores estén informados y puedan convertirse en agentes multiplicadores de este conocimiento dentro de sus comunidades.