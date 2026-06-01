Acodeco insta a planificar las compras y evitar gastos innecesarios para proteger el presupuesto familiar

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia reiteró la importancia de adoptar hábitos de consumo responsable y priorizar las necesidades esenciales del hogar ante factores económicos internacionales.
Frente al costo de vida, la Acodeco insta a planificar las compras de manera consciente
• El administrador de la institución, Ramón Abadi Balid, recomendó a los ciudadanos elaborar listas de compras, establecer un presupuesto y evitar las adquisiciones impulsivas que afectan las finanzas.
(01/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró el llamado a la ciudadanía a adoptar hábitos de consumo responsable, por lo que la Acodeco insta a planificar las compras y a priorizar las necesidades esenciales del hogar para proteger el presupuesto familiar.
El administrador de la institución, Ramón Abadi Balid, destacó que, en un contexto económico marcado por diversos factores internacionales que pueden impactar el costo de vida, es fundamental que los consumidores administren sus recursos de manera prudente y tomen decisiones de compra informadas. Ramón Abadi Balid señaló que es importante diferenciar entre lo que realmente se necesita y aquello que se adquiere por impulso, agregando que la planificación y la comparación de precios son herramientas que ayudan a proteger la economía familiar y a aprovechar mejor cada balboa destinado al consumo.
Recomendaciones para el consumo responsable
• Entre las principales recomendaciones detalladas por la institución figuran las siguientes acciones para los consumidores:
• Elaborar una lista de compras detallada antes de acudir a los supermercados o comercios.
• Establecer un presupuesto financiero definido para el hogar.
• Comparar precios de manera exhaustiva entre distintos establecimientos comerciales.
• Evitar adquirir productos o servicios que no posean un carácter prioritario.
Riesgos y factores de las compras impulsivas
La entidad advirtió que las compras impulsivas pueden generar consecuencias económicas negativas, tales como el endeudamiento innecesario, el uso excesivo de las tarjetas de crédito, desequilibrios severos en el presupuesto familiar y la adquisición de artículos que terminan sin utilizarse.
De igual manera, se identificaron las situaciones más frecuentes que favorecen este tipo de conductas comerciales de riesgo:
• Adquirir productos únicamente porque están en promoción, sin verificar si realmente se necesitan.
• Comprar bajo la influencia de la publicidad o de las tendencias vigentes en las redes sociales.
• Aprovechar ofertas de temporada sin comparar previamente los precios con otros establecimientos.
• Realizar adquisiciones con el único fin de obtener una satisfacción de carácter momentáneo.
• Comprar por internet sin revisar de forma previa las condiciones de venta, las garantías o las políticas de devolución vigentes.
Fortalecimiento de las finanzas familiares
La institución recordó que el consumo responsable no significa dejar de comprar, sino hacerlo de manera consciente, planificada e informada, priorizando siempre las necesidades del hogar y el bienestar económico de las familias.
Asimismo, la entidad reiteró que la educación al consumidor, la elaboración de presupuestos y la comparación de precios continúan siendo herramientas clave para fortalecer las finanzas familiares y fomentar una cultura de consumo más responsable en el país.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *