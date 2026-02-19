Acodeco intensifica operativo nacional para fiscalizar costos escolares y universitarios

Acodeco supervisa aumentos de matrícula y cumplimiento de normas en comercios

• El administrador Ramón Abadi Balid advirtió que los centros educativos deben notificar aumentos con seis meses de antelación y las universidades deben clarificar costos totales.

(19/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia) ha reforzado en todo el territorio nacional el operativo «De vuelta a clases», con el objetivo de asegurar la transparencia y el cumplimiento de las normativas legales durante el inicio del periodo escolar. Esta movilización institucional busca proteger el presupuesto familiar mediante la verificación de precios y la fiscalización de servicios educativos.

Ramón Abadi Balid, administrador de la entidad, informó que las inspecciones se extienden a comercios de venta de útiles y uniformes. El personal técnico constata que el listado de artículos exentos del ITBMS (7%) sea visible, que los precios en estantería coincidan con los escáneres de cobro y que la publicidad sea veraz, bajo los parámetros de la Ley 45 de 2007.

Vigilancia en centros educativos privados

En cuanto a los colegios particulares, el administrador de la Acodeco recordó que cualquier incremento en la matrícula o mensualidades debe ser notificado con seis meses de anticipación y contar con la aprobación del Ministerio de Educación (Meduca). Según monitoreos recientes, entre el 18% y el 20% de las escuelas privadas podrían aplicar ajustes este año, siempre que cumplan con los plazos y justificaciones legales.

Abadi Balid enfatizó que los aumentos no pueden ser sorpresivos y que la institución mantendrá una vigilancia estricta para evitar abusos que afecten a los consumidores.

Transparencia en el sector universitario

Respecto a las universidades privadas, la autoridad subrayó la obligatoriedad de informar el costo total del plan académico desde el inicio de la carrera. Esta disposición es fundamental para estudiantes que utilizan becas o créditos del Ifarhu. Balid puntualizó que el acceso a esta información no puede estar condicionado al pago previo de matrículas u otros cargos administrativos.

Derechos del consumidor y recomendaciones

La entidad reiteró que ciertos artículos escolares mantienen la exoneración del ITBMS durante todo el año. Además, se recordó que rige el principio de libre competencia, por lo cual ningún centro educativo puede obligar a la compra de útiles o uniformes en comercios específicos; las familias tienen el derecho de elegir dónde adquirir los productos basándose en comparaciones de precios.

Finalmente, la Acodeco recomienda a los ciudadanos exigir siempre su factura, revisar los contratos de servicios educativos antes de firmarlos y utilizar los canales de denuncia, como el WhatsApp y Telegram 6330-3333, ante cualquier irregularidad detectada en el mercado.

