Acodeco intensifica verificaciones para asegurar el cumplimiento de la Ley 1 de 2018, sobre el uso de bolsas de reutilizables

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia intensifica las verificaciones para asegurar el cumplimiento de la Ley 1 de 2018, que prohíbe el uso de bolsas de polietileno en comercios panameños

(27/Sep/2023 – web) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), a través de varias de sus administraciones regionales, desarrollan verificaciones en distintos locales comerciales, para garantizar el cumplimiento de la Ley 1 de 2018, que adopta medidas para promover el uso de bolsas reutilizables.

Esta legislación prohíbe el uso de bolsas de polietileno en supermercados, autoservicios, almacenes o comercios en general, para transporte de productos o mercaderías.

La Acodeco supervisa que el cobro de las bolsas reutilizables por parte de los agentes económicos que lo hacen, sean a precio de costo. Para tal efecto, deben remitir a esa entidad el costo declarado de las bolsas. Igualmente, los precios deben estar a la vista del consumidor.

Entre las irregularidades detectadas hasta la fecha, según reportes de las agencias regionales de Herrera, Los Santos Chiriquí y Bocas del Toro, están: algunos agentes económicos no cumplen con los certificados de conformidad, documento que se utiliza para demostrar que el producto no cuenta con la presencia de polietileno; no declararon los costos de las bolsas reutilizables, y falta del precio a la vista.

Esta labor se realiza en esta semana, además de las verificaciones regulares y del operativo de Black Week.

En este año, hasta la fecha, se registran 68 multas en primera instancia por 14 mil balboas, por incumplimiento de la Ley 1 de 2018.

