Acodeco Los Santos decomisa más de 15 mil productos expirados en operativos de enero a octubre

Más de 15,200 productos vencidos decomisados por Acodeco Los Santos en la provincia



• Además de los productos expirados, Acodeco Los Santos identificó falta de precio a la vista, productos deteriorados y uso indebido del cilindro de gas de 25 libras.

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Los Santos, Panamá.- Un informe de actividades emitido por la Administración Regional de la Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco Los Santos) reveló que, en el periodo de enero a octubre de 2025, se detectó un alto número de irregularidades cometidas por comerciantes en la provincia, atentando contra los derechos de los consumidores.

Más de 15 Mil Productos Decomisados

La principal anomalía detectada por los verificadores de Acodeco Los Santos fue la comercialización de productos expirados. El total de productos decomisados por esta razón ascendió a 15,206 unidades en toda la geografía santeña.

El informe detalló las principales faltas encontradas durante los operativos de fiscalización:

• 15,206 productos vencidos.

• 532 casos de falta de precio a la vista.

• 340 productos sin fecha de vencimiento.

• 180 productos deteriorados.

• 66 productos con fecha no clara o legible.

• 22 productos con doble precio.

• 10 productos con doble fecha de expiración.

Además de las irregularidades en la venta de productos, la Acodeco Los Santos destacó el uso indebido del cilindro de gas de 25 libras por parte de 55 establecimientos comerciales. También se detectó que un agente económico incumplía con el precio tope establecido para este producto esencial.

Acciones de Acodeco y Llamado a la Ciudadanía

En el mismo periodo, la entidad llevó a cabo 97 investigaciones especiales sobre la comercialización de productos, fundamentadas en la Ley 45 de 2007.

La Acodeco Los Santos reiteró su llamado a la población santeña a ejercer su derecho y denunciar cualquier irregularidad que detecten en locales comerciales. Para facilitar las denuncias, la institución promueve el uso de su asistente virtual Sindi, el cual opera las 24 horas del día, los siete días de la semana, a través de WhatsApp y Telegram al número 6330-3333, y mediante las cuentas de redes sociales AcodecoPma en Facebook y X.

Finalmente, la autoridad exhorta a los consumidores a mantenerse alerta al adquirir cualquier producto, revisando siempre la fecha de vencimiento y asegurándose de que los precios estén claramente visibles.