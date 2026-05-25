Acodeco mantiene diálogo con empresas telefónicas para proteger la economía de los usuarios

El administrador Ramón Abadi Balid solicitó una mayor variedad de planes de telecomunicaciones para que los ciudadanos seleccionen las opciones que mejor se ajusten a su presupuesto.
Acodeco mantiene diálogo con empresas telefónicas y la ASEP por cobros de servicios
• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia conversa con los operadores y la ASEP para evitar cargos que no coincidan con los contratos de los usuarios.
(25/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) mantiene diálogo con empresas telefónicas operadoras del mercado local y con la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), en una acción dirigida a asegurar que los usuarios no resulten perjudicados por la aplicación de cobros que no correspondan a los términos establecidos en los contratos firmados en su origen.
Estado del proceso y exigencias a los operadores
El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, detalló en tercera persona que en la actualidad las corporaciones telefónicas no se encuentran aplicando cobros vinculados con las diferencias que habían sido cuestionadas en fechas anteriores. Esta situación se mantiene congelada mientras progresa el proceso de evaluación y las conversaciones formales entre los diferentes actores del sector.
Dentro de los requerimientos planteados a las empresas del rubro, el funcionario del organismo estatal señaló que se ha exigido de manera formal una ampliación en la diversidad de los planes comerciales disponibles. El propósito fundamental de esta solicitud es que los consumidores cuenten con la posibilidad de elegir alternativas que se acoplen de una mejor forma a sus requerimientos particulares y a sus capacidades financieras. La meta institucional radica en diversificar la oferta del mercado mediante opciones con variaciones de precios y beneficios, dándole la potestad al cliente de decidir sobre la data, costos y prestaciones.
Transparencia en tarifas y mecanismos de solución
El vocero de la Acodeco remarcó adicionalmente la necesidad de que cualquier tipo de variación o modificación tarifaria en las prestaciones de telecomunicaciones sea comunicada de manera clara y oportuna a la base de clientes, con la finalidad de prevenir perjuicios sorpresivos en la facturación.
Abadi Balid puntualizó que se está efectuando una labor conjunta con la ASEP y las compañías operadoras para lograr consensos que protejan los intereses de la ciudadanía, evitando con esto la aplicación de medidas legales de carácter severo. La visión expuesta por la administración se enfoca en resolver las diferencias mediante el entendimiento mutuo, sin dejar de lado la defensa estricta de las prerrogativas de los clientes. Finalmente, el regente de la institución extendió una invitación a las telefónicas a seguir asistiendo a los espacios de trabajo y dar prioridad a las tarifas competitivas y la calidad, instando además a la población a notificar las anomalías contractuales o de facturación detectadas.
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