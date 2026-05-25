Acodeco mantiene diálogo con empresas telefónicas para proteger la economía de los usuarios

El administrador Ramón Abadi Balid solicitó una mayor variedad de planes de telecomunicaciones para que los ciudadanos seleccionen las opciones que mejor se ajusten a su presupuesto.

• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia conversa con los operadores y la ASEP para evitar cargos que no coincidan con los contratos de los usuarios.