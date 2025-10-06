Regulación de precios de medicamentos esenciales se mantiene para 51 productos clave

Entrará en vigor nuevo listado de precios de medicamentos esenciales bajo fiscalización de Acodeco

• A partir del 15 de octubre de 2025, entrará en vigor el nuevo listado de 51 precios de medicamentos esenciales con tope de venta, mientras Acodeco excluye más de 60 fármacos tras un análisis técnico del mercado.

(06/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Mediante la publicación del Decreto Ejecutivo No. 36 de 30 de septiembre de 2025, el Gobierno Nacional de Panamá ratificó la medida de mantener la regulación de precios de medicamentos esenciales para un total de 51 fármacos. Estos productos están destinados primordialmente al tratamiento de enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y afecciones cardiovasculares.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha sido designada como la entidad responsable de fiscalizar rigurosamente el cumplimiento de esta disposición en todas las farmacias del territorio nacional, tal como lo establece el artículo 2 del decreto. La aplicación formal de este control de precios entrará en vigencia a partir del 15 de octubre de 2025.

Análisis Técnico y Alcance de la Regulación

El nuevo listado de precios de medicamentos esenciales surge de un análisis técnico exhaustivo del mercado farmacéutico llevado a cabo por la Acodeco. Este estudio permitió excluir más de 60 medicamentos que estaban previamente regulados. La exclusión se basó en la detección de distorsiones en el mercado, incluyendo la ausencia de los productos por desabastecimiento o la existencia de otros medicamentos a precios significativamente inferiores a las referencias propuestas.

Es importante destacar que este tope de referencia se aplica únicamente a los productos innovadores, es decir, aquellos que crearon la molécula original, y no a sus versiones genéricas o bioequivalentes. Además, la regulación se restringe a una presentación específica de una determinada marca dentro del listado oficial. Con base en la Ley 419 de 1 de febrero de 2024, las farmacias y los profesionales médicos tienen la obligación de informar a los pacientes sobre la disponibilidad de un bioequivalente genérico.

Sanciones y Canales de Denuncia Ciudadana

El incumplimiento de los precios máximos establecidos por el Decreto será sancionado de forma inmediata, sin contemplar amonestaciones verbales. Dada la naturaleza de salud humana del tema, las multas por infracción podrán ascender hasta B/.50,000.00, dependiendo de la gravedad de la falta.

La Acodeco ha puesto a disposición de la población diversos canales de comunicación para obtener el listado completo de medicamentos regulados y reportar cualquier incumplimiento.

Atención y Denuncias:

Para conocer el listado y los precios de medicamentos esenciales de referencia, los consumidores pueden llamar al Departamento de Información de Precios y Verificación de la Acodeco al teléfono 510-1396.

La ciudadanía también puede reportar cualquier infracción a través de los siguientes canales:

• El sistema Sindi (disponible 24/7).

• WhatsApp y Telegram: 6330-3333.

• Redes sociales institucionales: @AcodecoPma (Facebook y X).

• Página web oficial: www.acodeco.gob.pa.

Para asegurar una atención más efectiva, la Acodeco recomienda que las denuncias incluyan el nombre y la ubicación exacta del establecimiento económico involucrado.