Acodeco habilita tres canales para recibir denuncias en línea

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La Acodeco informó que mantiene activos el correo institucional, la línea 311 y su plataforma web para recibir inconformidades tras detectar irregularidades en su cuenta de WhatsApp.

Canales oficiales de la Acodeco para denuncias en línea ante fallas en WhatsApp

• Tras la suplantación de su asistente virtual desde el extranjero, la institución recordó a la ciudadanía los medios digitales oficiales para reportar quejas sobre productos y servicios.

(28/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) comunicó que mantiene habilitados diversos mecanismos para denuncias en línea, con el objetivo de garantizar la atención a las inconformidades derivadas de la venta de productos o servicios. Esta medida responde a la detección de una suplantación, originada en el extranjero, de su cuenta de WhatsApp conocida como Sindi.

Ante esta situación, la institución informó que el correo electrónico info@acodeco.gob.pa permanece disponible para recibir los reportes ciudadanos. La Acodeco aclaró que, a través de sus canales digitales, no realiza llamadas telefónicas a los consumidores, por lo que instó a la población a mantenerse alerta tras las irregularidades detectadas en su línea de mensajería durante la presente jornada.

Canales de atención disponibles

Además del correo institucional, la entidad recordó que existen otros mecanismos oficiales para tramitar quejas que sean de su competencia:

• Línea de Atención Ciudadana: Marcando al número 311.

• Plataforma Web: A través de la sección de trámites en el sitio oficial https://www.acodeco.gob.pa/inicio/tramites/.

• Atención Presencial: Los usuarios pueden acudir directamente a la sede nacional o a la oficina regional más cercana.

Investigación y restablecimiento de servicios

La institución se encuentra realizando las investigaciones y adecuaciones pertinentes para solucionar los inconvenientes técnicos. Una vez concluidos estos procesos, la Acodeco informará oportunamente sobre el restablecimiento de la línea 6330-3333 o la implementación de un nuevo método digital para la retroalimentación con la ciudadanía.

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