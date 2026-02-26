ACODECO y MINSA detectan irregularidades en la comercialización de la cebolla en Herrera

Operativo interinstitucional sanciona fallas en la comercialización de la cebolla

• La ACODECO y el Ministerio de Salud intensifican las inspecciones para garantizar que la cebolla cumpla con las normativas de temperatura, empaque y rotulado exigidas por ley.

(26/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Herrera, Panamá.- En una acción conjunta orientada a proteger al consumidor y al productor nacional, el Ministerio de Salud (MINSA) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) ejecutaron un operativo de inspección para verificar la comercialización de la cebolla en la provincia de Herrera. Las autoridades detectaron diversas anomalías en supermercados, distribuidoras y comercios locales que incumplían con las normativas vigentes.

Incumplimiento del reglamento técnico

Las verificaciones se realizaron bajo el marco del reglamento técnico DGNTI-COPANIT 52-2017. Entre las faltas más recurrentes se reportó la venta de cebolla importada rotulada engañosamente como producto nacional, la presencia de hortalizas en mal estado, deficiencias en el empacado y la ausencia de fechas de vencimiento obligatorias.

De acuerdo con la normativa técnica, todo empaque y etiquetado debe informar con claridad la categoría, el calibre, la fecha de empaque y la fecha de cosecha. Asimismo, el reglamento estipula que, para su comercialización, tanto el producto local como el extranjero debe mantenerse a una temperatura de entre 0° y 4° grados, con un periodo máximo de almacenamiento de 120 días desde su cosecha.

Protección al consumidor y sanciones

Ramón Abadi Balid, administrador de la ACODECO, señaló que estas medidas buscan erradicar prácticas que perjudican al productor panameño y atentan contra la salud pública, especialmente cuando se ofrece producto que ha excedido su tiempo de vida útil. La entidad enfatizó que continuará con estos operativos para asegurar que la cebolla importada esté libre de plagas y contaminantes.

Según lo establecido en la Ley 45 de 2007, los agentes económicos que incurran en estas faltas se exponen a sanciones económicas que pueden alcanzar los B/. 50,000.00. La institución insta a la ciudadanía a reportar cualquier irregularidad a través de su página web oficial, el Centro de Atención Ciudadana 311 o mediante el correo electrónico institucional.

