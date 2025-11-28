Acodeco publica monitoreo de precios de jamones y pavos para temporada navideña

Jamones Kiener y Rimith: Acodeco revela precios de productos cárnicos en supermercados

• Según el sondeo, el precio por kilo de los jamones picnic ahumados de marcas como Kiener y Rimith oscila entre B/.9.25 y B/.10.47 en establecimientos de San Miguelito y Bella Vista.

(28/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó el primer monitoreo de precios enfocado en los productos cárnicos de mayor consumo durante la temporada de fin de año, como precios de jamones, pavos y otras carnes. El objetivo principal de esta iniciativa es informar a los consumidores para que puedan tomar decisiones de compra comparando los costos en diferentes supermercados.

La encuesta fue ejecutada por el Departamento de Información de Precios y Verificación (Diprev) el pasado 24 de noviembre en establecimientos ubicados en los distritos de San Miguelito y Bella Vista.

Variación de Precios en Jamones y Pavos

El monitoreo reveló las siguientes variaciones en los precios de jamones y pavos por kilo:

• Jamón Doble Ahumado Picnic (Kiener): Se encontró en un precio mínimo de B/.9.75 y un máximo de B/.10.47.

• Jamón Ahumado Picnic (Rimith): Este producto osciló entre B/.9.25 y B/.9.59, dependiendo del comercio visitado.

• Pavo Importado (Butterball-Premium All Naturals): El kilo de pavo se puede conseguir desde B/.5.50 hasta B/.6.80.

• Pavo (Carolina): Se detectó en un solo supermercado a un precio de B/.4.98 por kilo.

La Acodeco señaló que durante el sondeo se observó una baja disponibilidad de pavos en los supermercados monitoreados.

El informe de precios no solo incluye el análisis de los precios de jamones y pavos, sino que también se complementa con los costos de otros productos como chuleta fresca y ahumada, pernil, jamón de pollo, pechuga, pavipollo y pollo nacional.

Se recuerda a los consumidores que estos precios se rigen bajo el principio de libre oferta y demanda. La Acodeco invita a los ciudadanos a consultar el informe completo en su sitio web, www.acodeco.gob.pa, en la sección de Estadísticas y Precios, para realizar una comparación efectiva antes de efectuar sus compras.

