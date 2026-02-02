Acodeco publica primer monitoreo de precios de uniformes y útiles escolares en la capital

Guía de compras 2026: Acodeco revela costos de artículos escolares en centros comerciales

• Ante el inicio del periodo lectivo, el DIPREV detectó una alta variabilidad de costos en calzado y papelería, instando a la comparación antes de la compra.

(02/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el objetivo de salvaguardar la economía de los hogares panameños ante el inicio del ciclo lectivo, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha culminado su primer operativo de verificación sobre los precios de uniformes y útiles escolares. Esta labor de campo, ejecutada por el Departamento de Información de Precios y Verificación (DIPREV), busca ofrecer transparencia en un mercado marcado por la estacionalidad y la alta demanda.

Los funcionarios recorrieron puntos estratégicos de gran afluencia comercial en la ciudad de Panamá, incluyendo Albrook Mall, los centros comerciales de Los Andes y Los Pueblos, así como diversos establecimientos en el centro de San Miguelito y la Gran Estación. Durante las visitas, se constató una disparidad significativa en los costos de los insumos, lo que refuerza la necesidad de que el ciudadano consulte las herramientas de comparación oficiales.

Variedad de oferta y libre competencia

El monitoreo abarcó desde vestimenta reglamentaria y calzado hasta artículos de papelería básica. La institución enfatizó que la información recopilada corresponde estrictamente a los locales visitados durante el periodo de inspección y recordó que los precios de uniformes y útiles escolares se rigen por el principio de libre oferta y demanda.

Para facilitar la consulta ciudadana, la Acodeco ha puesto a disposición el listado completo y detallado de los comercios y sus respectivos valores en su portal digital oficial. Esta medida busca que los padres de familia identifiquen los lugares que mejor se ajusten a su capacidad adquisitiva antes de desplazarse a los puntos de venta.

Recomendaciones para una compra responsable

Más allá del reporte estadístico, la entidad hizo un llamado a los consumidores para que ejerzan una ciudadanía activa al momento de adquirir estos bienes. Se recomienda enfáticamente comparar los precios entre distintos proveedores, verificar exhaustivamente la calidad de los materiales para garantizar su durabilidad y, de manera obligatoria, exigir la factura de compra ante cualquier eventual reclamo.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la autoridad para evitar abusos y promover decisiones informadas que beneficien directamente el presupuesto de las familias panameñas en esta temporada escolar.

