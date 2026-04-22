Acodeco detecta variaciones en los precios de la canasta básica en ciudad de Panamá

Acodeco detecta variaciones en los precios de la canasta básica en ciudad de Panamá
Acodeco detecta variaciones en los precios de la canasta básica en ciudad de PanamáAcodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia identifica incrementos leves en productos esenciales tras sus verificaciones quincenales en la capital.

Supermercados y comercios de ruta registran cambios en precios de la canasta básica

• Evaluaciones de la Acodeco muestran un alza de hasta 0.85% en comercios minoristas debido al impacto de los combustibles en la cadena de distribución.

(22/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los recientes monitoreos quincenales efectuados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) han identificado una variación en los precios de la canasta básica dentro de la ciudad de Panamá. Este seguimiento técnico se realiza de manera permanente para evaluar el impacto directo que el alza en los costos de los combustibles genera sobre los productos de consumo masivo.

Resultados del monitoreo en establecimientos comercial

Según el análisis técnico desarrollado entre el 6 y el 10 de abril, se observó un incremento de B/.0.79 (0.25%) en las cadenas de supermercados. Por su parte, en los establecimientos minoristas conocidos como minisúper y abarroterías de ruta, el aumento registrado fue de B/.3.01, lo que representa una variación del 0.85% en comparación con mediciones anteriores.

La institución explica que estas fluctuaciones están estrechamente vinculadas a factores externos que inciden en la cadena de distribución y logística, afectando el precio final que percibe el ciudadano en los puntos de venta.

La entidad despliega funcionarios para cubrir las denominadas “rutas”, que consisten en recorridos exhaustivos por abarroterías y comercios ubicados en diversas comunidades. El objetivo de este monitoreo es contrastar los costos entre los grandes distribuidores y los pequeños comercios, dado que estos últimos representan una fuente de abastecimiento crítica para el consumo diario de la población.

Transparencia y políticas públicas

La Acodeco subrayó que el propósito fundamental de estas evaluaciones es fomentar la transparencia en el mercado y dotar a los consumidores de herramientas comparativas para una mejor toma de decisiones. Asimismo, la información recopilada sirve como insumo para que el Órgano Ejecutivo pueda diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas a mitigar el impacto económico y proteger el bienestar de la ciudadanía ante cambios significativos en el costo de los alimentos.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb