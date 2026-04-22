Acodeco detecta variaciones en los precios de la canasta básica en ciudad de Panamá

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia identifica incrementos leves en productos esenciales tras sus verificaciones quincenales en la capital.
Supermercados y comercios de ruta registran cambios en precios de la canasta básica
• Evaluaciones de la Acodeco muestran un alza de hasta 0.85% en comercios minoristas debido al impacto de los combustibles en la cadena de distribución.
(22/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Los recientes monitoreos quincenales efectuados por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) han identificado una variación en los precios de la canasta básica dentro de la ciudad de Panamá. Este seguimiento técnico se realiza de manera permanente para evaluar el impacto directo que el alza en los costos de los combustibles genera sobre los productos de consumo masivo.
Resultados del monitoreo en establecimientos comercial
Según el análisis técnico desarrollado entre el 6 y el 10 de abril, se observó un incremento de B/.0.79 (0.25%) en las cadenas de supermercados. Por su parte, en los establecimientos minoristas conocidos como minisúper y abarroterías de ruta, el aumento registrado fue de B/.3.01, lo que representa una variación del 0.85% en comparación con mediciones anteriores.
La institución explica que estas fluctuaciones están estrechamente vinculadas a factores externos que inciden en la cadena de distribución y logística, afectando el precio final que percibe el ciudadano en los puntos de venta.
La entidad despliega funcionarios para cubrir las denominadas “rutas”, que consisten en recorridos exhaustivos por abarroterías y comercios ubicados en diversas comunidades. El objetivo de este monitoreo es contrastar los costos entre los grandes distribuidores y los pequeños comercios, dado que estos últimos representan una fuente de abastecimiento crítica para el consumo diario de la población.
Transparencia y políticas públicas
La Acodeco subrayó que el propósito fundamental de estas evaluaciones es fomentar la transparencia en el mercado y dotar a los consumidores de herramientas comparativas para una mejor toma de decisiones. Asimismo, la información recopilada sirve como insumo para que el Órgano Ejecutivo pueda diseñar y ejecutar políticas públicas orientadas a mitigar el impacto económico y proteger el bienestar de la ciudadanía ante cambios significativos en el costo de los alimentos.
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