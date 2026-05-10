Guía de Acodeco para la aplicación de descuentos a jubilados en consumo de alimentos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia detalla el alcance del 25% de descuento en restaurantes y el 15% en establecimientos de comida rápida para la tercera edad.
Acodeco precisa normas sobre descuentos a jubilados en restaurantes y franquicias
• Acodeco aclara que los beneficios por ley para jubilados y pensionados no son acumulables con promociones y deben aplicarse estrictamente al consumo individual del beneficiario.
(10/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con base en la Ley 6 de 1987, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó a los agentes económicos y consumidores las disposiciones vigentes sobre la aplicación de descuentos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en establecimientos de expendio de alimentos.
Según la normativa, los beneficiarios tienen derecho a un 25% de descuento sobre el consumo individual de alimentos en restaurantes, siempre que estos sean adquiridos para su propio consumo. Este beneficio no es transferible ni aplicable al total de la cuenta, incluso si el jubilado realiza el pago.
Aplicación en platos fuertes y complementos
La entidad explicó que, si la entrada, postre y bebidas son adquiridos junto con el plato fuerte para la alimentación del beneficiario, el descuento debe ser otorgado en su totalidad. No obstante, si únicamente se adquieren bebidas o postres de forma independiente, el comercio no está obligado a aplicar la rebaja.
Asimismo, se aclaró que el beneficio no aplica en pedidos a domicilio, pero sí en compras realizadas directamente en el establecimiento, aunque no sean consumidas en el lugar. En el caso de las bebidas, estas solo recibirán el descuento si se adquieren junto con el plato fuerte; de lo contrario, no aplica el beneficio.
Restricciones sobre ofertas y promociones
Por otro lado, cuando un producto o servicio se encuentra en oferta, promoción o rebaja, el beneficiario podrá optar entre el precio promocional o el descuento establecido por ley, ya que ambos beneficios no son acumulables.
Franquicias y establecimientos de comida rápida
Para los establecimientos de comida rápida con franquicias nacionales e internacionales, el descuento aplicable es del 15%, conforme a la legislación vigente. Sin embargo, mientras no se acredite formalmente la condición de franquicia, se aplicará el 25%. En el caso de los denominados “combos”, que promueven las franquicias, el descuento aplica siempre que correspondan al consumo individual del beneficiario.
La entidad reiteró que estos beneficios deben calcularse sobre el precio regular del producto o servicio e instó a los consumidores a conocer y ejercer sus derechos para evitar irregularidades. Finalmente, Acodeco exhortó a los agentes económicos a cumplir con estas disposiciones legales y a los consumidores a reportar cualquier incumplimiento a través de los canales oficiales de la institución.
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