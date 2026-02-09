Derechos del consumidor y exención de impuestos en el operativo de vuelta a clases de Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia desplegará verificaciones en todo el país para asegurar el cumplimiento de la Ley 45 de 2007 durante la temporada escolar.

Acodeco inicia operativo de vuelta a clases para fiscalizar precios y beneficios fiscales

El operativo busca garantizar que los útiles y uniformes escolares mantengan la exoneración del ITBMS y que los centros educativos respeten la libertad de elección de los padres.

(09/Feb/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con el propósito de resguardar el presupuesto de los hogares panameños y asegurar que se respeten las normativas vigentes, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) pondrá en marcha, tras el periodo de carnavales, el Acodeco operativo de vuelta a clases en el territorio nacional.

Esta iniciativa institucional intensificará las inspecciones en locales comerciales dedicados a la comercialización de útiles, uniformes y diversos implementos pedagógicos. Las acciones de verificación se centrarán en confirmar que el listado de artículos exentos del pago del ITBMS (7%) se encuentre en un lugar visible para el público. Asimismo, la entidad constatará que los precios exhibidos sean los mismos que se procesan en los sistemas de cobro y que toda pieza publicitaria se ajuste a lo estipulado en la Ley 45 de 2007.

Derechos y beneficios fiscales en útiles escolares

La institución enfatiza que diversos insumos educativos, tales como libros, uniformes y útiles básicos, gozan de una exoneración permanente del impuesto del 7%. Es responsabilidad de los agentes económicos no aplicar este cargo a los productos debidamente listados por la autoridad.

En materia de libre competencia, la Acodeco recuerda a la ciudadanía que ningún centro educativo, ya sea público o privado, cuenta con la facultad de coaccionar a los padres de familia para adquirir uniformes o útiles en un establecimiento específico. Los colegios deben limitarse a describir las características técnicas, colores y tipos de tela, permitiendo que el consumidor final decida dónde realizar su compra bajo criterios de economía y conveniencia.

Recomendaciones y mecanismos de denuncia

Para una gestión eficiente del gasto escolar, se sugiere a los consumidores realizar comparaciones previas de precios utilizando las herramientas de monitoreo disponibles en el portal web oficial de la institución. Además, se recalca la importancia de solicitar y revisar minuciosamente la factura de compra para verificar que no se hayan aplicado cargos indebidos.

Ante la detección de irregularidades, como la falta de precios a la vista, ventas atadas o el cobro irregular del impuesto en artículos exonerados, la Acodeco mantiene habilitados sus canales de atención ciudadana a través de las líneas de WhatsApp y Telegram 6330-3333, así como en sus plataformas digitales bajo el usuario @AcodecoPma. Finalmente, la entidad recomienda la lectura comprensiva de cualquier contrato de servicios educativos antes de proceder con la firma del documento.

