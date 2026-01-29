Ley 45 de 2007: Acodeco sancionará falta de precios a la vista en patios de grúas

Operativo de Acodeco verifica precios a la vista en establecimientos de Ciudad de Panamá

• La Acodeco inspeccionó ocho agentes económicos dedicados al servicio de grúas para garantizar que los usuarios reciban información clara sobre los costos.

(29/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) llevó a cabo un operativo de fiscalización en diversos patios que ofrecen el servicio de grúas en la capital panameña. El objetivo central de la jornada fue constatar que estos agentes económicos cumplan con la obligación legal de mantener los precios a la vista para todos los usuarios.

Resultados de la fiscalización

Durante la diligencia, los inspectores de la institución visitaron un total de ocho establecimientos. Tras el proceso de revisión, se detectó que solo uno de los agentes inspeccionados incumplía con la normativa técnica que exige la exhibición clara y visible de las tarifas en sus locales comerciales.

Acodeco subrayó que la ausencia de esta información impide que el consumidor conozca de antemano el monto exacto a pagar, lo que representa una falta de transparencia directa por parte del proveedor del servicio.

Marco legal y sanciones

De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 45 de 2007, todo bien o servicio ofrecido en el mercado debe mostrar de forma precisa y en un lugar visible su precio de contado. Esta legislación prohíbe taxativamente cualquier práctica que induzca a confusión, error o engaño, obligando al proveedor a cobrar únicamente el monto anunciado. Asimismo, el artículo 36 refuerza el deber de informar de manera veraz al consumidor.

El incumplimiento de la obligación de mantener los precios a la vista constituye una infracción administrativa. Las sanciones contempladas incluyen multas económicas que se determinan según la gravedad de la falta, la reincidencia del agente económico y el daño potencial ocasionado a los derechos del consumidor, además de otras medidas correctivas estipuladas en la ley.

