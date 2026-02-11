Vigilancia nacional de Acodeco garantiza derechos de los consumidores en carnaval

Acodeco refuerza inspecciones en comercios para prevenir irregularidades en festividades

• Ante el incremento del flujo comercial por las festividades, funcionarios de la institución verifican precios, fechas de vencimiento y veracidad de ofertas para proteger el presupuesto y la salud de los ciudadanos.

(11/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- Ante el incremento del dinamismo comercial característico de las festividades del Carnaval, la Acodeco ha intensificado sus operativos de vigilancia y verificación en diversos establecimientos como supermercados, minisúper, abarroterías y expendios de alimentos y bebidas en todo el territorio nacional. El objetivo de estas acciones es prevenir irregularidades y asegurar que se respete la Ley 45 de 2007, la cual obliga a los agentes económicos a ofrecer información clara, veraz y a mantener transparencia en sus prácticas comerciales.

Durante las jornadas de inspección, el personal técnico de la entidad se enfoca en aspectos críticos para la protección del ciudadano. Entre las prioridades se encuentran la visibilidad de los precios en productos y servicios, la coincidencia entre el precio anunciado y el cobrado en caja, así como la revisión exhaustiva de las fechas de vencimiento y el estado de conservación de los alimentos. Asimismo, se fiscaliza la veracidad de la publicidad y las promociones vigentes, brindando orientación tanto a consumidores como a comerciantes sobre sus respectivos derechos y deberes legales.

Recomendaciones para una compra segura

Para optimizar la experiencia de consumo durante estos días de alta demanda, la institución recuerda a los ciudadanos la importancia de adoptar hábitos preventivos. Se recomienda revisar siempre la fecha de expiración antes de adquirir un producto, verificar el monto final en la factura, solicitar siempre el comprobante de pago y observar las condiciones de higiene del local. La entidad recalca que los agentes económicos tienen la responsabilidad de mantener sus inventarios debidamente etiquetados y en condiciones aptas para el consumo humano.

Finalmente, la Acodeco reafirma su compromiso de mantener una presencia activa para garantizar un ambiente de confianza durante el periodo festivo. La ciudadanía tiene a su disposición canales de denuncia habilitados las 24 horas, incluyendo las líneas de WhatsApp y Telegram al 6330-3333, así como sus plataformas en redes sociales y sitio web oficial.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: