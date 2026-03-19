Acodeco intensifica verificaciones en estaciones de combustible a nivel nacional

Vigilancia en estaciones de combustible ante alza de precios internacionales

• La autoridad refuerza la fiscalización de surtidores y precios para proteger el bolsillo de los panameños ante la volatilidad del mercado petrolero mundial.

(19/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha desplegado un operativo de inspección técnica en diversas estaciones de combustible en todo el territorio nacional. El objetivo primordial de estas acciones es asegurar que los consumidores reciban información veraz y paguen el monto exacto por el producto despachado, cumpliendo estrictamente con la Ley 45 de 2007 y el Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 51-2005.

Fiscalización y monitoreo de precios

Ante la inestabilidad generada por el conflicto en Medio Oriente y su impacto directo en el costo internacional del petróleo, la Acodeco ha redoblado la vigilancia para evitar prácticas de especulación. El equipo de Metrología se encarga de verificar que los surtidores en las estaciones de combustible estén correctamente calibrados, además de realizar mediciones para detectar posibles niveles de agua en los tanques de almacenamiento.

Las inspecciones incluyen la revisión de sellos de seguridad, la actualización de los tableros de precios de combustibles y lubricantes, y la verificación de que la denominación de los productos corresponda a lo ofrecido al público.

Consejos para el ahorro y canales de denuncia

La institución recuerda a la ciudadanía que existen hábitos de conducción que permiten optimizar el rendimiento del vehículo, tales como mantener la presión adecuada de los neumáticos, evitar frenadas bruscas, no sobrecargar el automóvil y realizar mantenimientos periódicos de filtros y bujías. Asimismo, se recomienda planificar rutas para evitar congestionamientos vehiculares.

Para reportar cualquier irregularidad detectada en las estaciones de combustible, los consumidores tienen a su disposición la línea telefónica 510-1300, el correo electrónico info@acodeco.gob.pa, el portal web oficial y la línea de atención ciudadana 311. Con estas medidas, la Acodeco reafirma su compromiso de regular el sector y salvaguardar los derechos de los usuarios en Panamá.

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