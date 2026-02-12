Operativos de Acodeco en Herrera y Los Santos resultan en decomiso de mercancía expirada

Acodeco detecta más de 400 productos vencidos en operativos previos al carnaval

• Además del control de fechas de vencimiento, la institución confirmó la exactitud en el pesaje de balanzas industriales en la provincia de Chiriquí como parte de sus acciones de control.

(12/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) mantiene un despliegue de verificaciones en diversos comercios a nivel nacional como parte de sus operativos preventivos ante las festividades del Carnaval. Estas acciones han permitido la detección de irregularidades que representan un riesgo para la salud y la economía de la población.

En el distrito de Chitré, provincia de Herrera, la institución localizó 315 productos vencidos en dos establecimientos comerciales. Entre la mercancía detectada se encontraban cervezas, refrescos, snacks, embutidos, protectores solares y artículos de higiene personal. De igual manera, en La Villa de Los Santos, los funcionarios identificaron más de 100 productos con fecha de expiración vencida que permanecían a la venta al público.

Decomisos y procesos administrativos

Siguiendo los protocolos de seguridad, los artículos fueron decomisados para su posterior destrucción. Por su parte, los agentes económicos responsables recibieron notificaciones mediante actas para la presentación de sus descargos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley 45 de 2007.

Verificación de metrología en Chiriquí

Paralelo a las inspecciones de productos, la Acodeco en la provincia de Chiriquí realizó verificaciones técnicas en balanzas de alto alcance. En las instalaciones de CADASA, ubicadas en Alanje, las pruebas resultaron sin anomalías, confirmando medidas de peso exactas.

Asimismo, en el sector de Barú, se inspeccionaron las balanzas industriales de la extractora EBASA en Manaca Civil y la extractora ICCTSA en Progreso. En ambos casos, los equipos de medición operaban conforme a las normas vigentes y sin registrar irregularidades.

Vigilancia continua en el mercado

La autoridad informó que continuará supervisando que los comercios cumplan con las normativas vigentes, específicamente en los siguientes puntos:

• Exhibición de precios a la vista del público.

• Concordancia entre el precio marcado y el cobrado en caja.

• Estado óptimo de los productos destinados al consumo.

• Veracidad y claridad en la publicidad y promociones ofertadas.

La institución reiteró que estos operativos se mantendrán activos en todo el territorio panameño para salvaguardar los derechos de los consumidores durante el periodo festivo. Las denuncias ciudadanas pueden ser canalizadas a través de las líneas de WhatsApp y Telegram 6330-3333, así como en las plataformas digitales institucionales disponibles de forma ininterrumpida.

