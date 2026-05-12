Acodeco intensifica operativos de vigilancia en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé

Funcionarios regionales recorrieron comunidades de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé para garantizar los derechos de los consumidores y sancionar la venta de productos vencidos.
Acodeco decomisa productos cárnicos en mal estado y sanciona comercios en Changuinola
• La autoridad retiró del mercado productos avícolas en descomposición y notificó multas por incumplimientos en el control de precios en zonas apartadas.
(12/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia) ha fortalecido sus acciones de vigilancia y fiscalización en diversas zonas del territorio nacional, ejecutando operativos centrados en la protección de la salud y el respeto a los derechos de los ciudadanos.
Acciones en Bocas del Toro y decomiso de productos
En respuesta a una denuncia recibida mediante la plataforma del Sistema 311, personal de la Administración Regional de la Acodeco en Bocas del Toro efectuó una inspección técnica en un local comercial de la comunidad de Finca 2, en el corregimiento de Finca 4, distrito de Changuinola. Durante el procedimiento, los fiscalizadores identificaron la comercialización de aproximadamente 630 libras de productos avícolas, específicamente patas y pescuezos de pollo, que se encontraban vencidos y en estado de descomposición.
Debido al riesgo sanitario que representaban estos insumos, la institución procedió con el retiro inmediato de la mercancía. Asimismo, se dio inicio a un proceso administrativo de investigación para establecer responsabilidades, bajo el marco de la Ley 45 del 31 de octubre de 2007.
Fiscalización en la comarca Ngäbe-Buglé
De forma paralela, la autoridad realizó una gira de trabajo en el distrito de Kankintú, perteneciente a la comarca Ngäbe-Buglé. La jornada abarcó comunidades de difícil acceso como Zamboa, Coclesito, Jirondai, Barranquilla y Calante, donde se brindó orientación a consumidores y agentes económicos sobre los deberes y derechos que rigen la legislación actual.
En el transcurso de estas diligencias, se emitieron 17 notificaciones de resolución de multas derivadas de faltas en el control de precios y otras infracciones a la normativa vigente. La entidad también reportó el inicio de una investigación contra un comercio local por la presunta venta de medicamentos infantiles con fecha de expiración vencida.
Compromiso con la vigilancia permanente
La administradora regional de la institución, Rosalba De León, informó que se mantendrán los monitoreos constantes y los operativos de vigilancia, especialmente en las áreas de difícil acceso. De León enfatizó que el propósito fundamental de estas acciones es asegurar el cumplimiento estricto de las normas de protección al consumidor y velar por la seguridad y bienestar de la población en la provincia de Bocas del Toro y zonas aledañas.
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