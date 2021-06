Acodeco orienta sobre su plataforma de servicio

(6/Jun/2021 – web) Panamá.- Para optimizar el uso de su Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ofrece algunas indicaciones básicas que permitirán mejorar la experiencia de atención y agilizar los procesos de este asistente virtual.

Sindi se encuentra funcionando las 24 horas los 7 días de la semana, y el acceso es mediante el WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales AcocecoPma en Facebook, Twitter y la página web de esta institución.

Una vez logrado el acceso, puede colocar un saludo y el asistente le brindará 5 opciones a escoger, según sea el caso: 1) Canasta básica de medicamentos (153 productos en Cabamed); 2) Canasta básica de alimentos; 3) Productos en control de precios; 4) Información general (servicios públicos, bancos, financieras, casas de empeño, seguros, salubridad, etc.) y 5) Denuncias o quejas.

El usuario para tener la respuesta correcta, debe estar seguro de lo que plantea, por ejemplo si el caso se refiere a una queja, debe marcar 5 que se refiere a las denuncias o quejas.

En la opción 5, el asistente le presenta la diferencia entre queja y denuncia.

•Queja: Aplica cuando un proveedor de bienes o prestador de servicios, infringe de manera directa los derechos del consumidor y reclama que se los cumpla.

•Denuncia: Aplica cuando el problema de consumo le afecta a usted y a otras personas.

Y le indicará qué opción requiere: 1 – Queja ó 2- Denuncia.

En la queja, se dan tres alternativas para su presentación:

1) Presentación de queja a través de correo electrónico.

2) Presentación de queja por historial de crédito a través de la página web.

3) Presentación de queja de manera presencial, a través de la asignación de citas previas.

Si escoge la opción 1 debe seguir los siguientes pasos:

Descargar y completar el formulario de queja

https://www.acodeco.gob.pa/uploads/pdf/transparencia/FormularioQuejasVer4_2021.pdf

Aportar cédula, facturas, contratos, reportes técnicos, fotografías, chats, correos electrónicos, etc. Enviar todos los documentos al correo electrónico quejapanama@acodeco.gob.pa si el comercio está ubicado en el centro y este de la provincia de Panamá y Darién. O en los respectivos correos, de las demás agencias regionales.​

En caso que el usuario se equivoque de la opción, el asistente puede colocar “Lo siento no comprendo su consulta, puede intentarlo nuevamente”, “¿Cómo? No me quedó claro ¿me lo explicas mejor?”, en esta parte se debe escribir “atrás” o “menú”, o si finalizó la consulta y desea realizar una nueva, al colocar “gracias” Sindi le indicará: “¿Le puedo ayudar en algo más? SI/NO”. Al responder si, se les brindará nuevamente las cinco opciones.

Esta nueva plataforma de servicio al consumidor busca dar respuesta inmediata a las principales interrogantes de los usuarios, y no representa una eliminación de la atención en persona, más bien, facilita el trabajo institucional de la digitalización de los servicios que brinda la Acodeco.

Fuente/Foto: Acodeco