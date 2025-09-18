Acodeco advierte que comercios no pueden exigir monto mínimo en pagos con tarjeta de crédito

Acodeco reitera: pagos con tarjeta de crédito sin monto mínimo ni recargo

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reitera que es ilegal que los comercios exijan un monto mínimo o un cargo adicional por pagos con tarjeta de crédito.

(18/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha lanzado una advertencia clara a los comercios: no pueden exigir un monto mínimo ni cargos adicionales al recibir pagos con tarjeta de crédito. Esta práctica está expresamente prohibida por la Ley 81 de 2009, que protege los derechos de los usuarios de tarjetas de financiamiento.

La regulación y sus verificaciones

La ley es contundente al establecer que exigir una compra mínima o imponer costos adicionales por el uso de la tarjeta de crédito es ilegal. En lo que va del año, la Acodeco ha llevado a cabo ocho verificaciones en comercios, detectando incumplimientos directamente relacionados con esta exigencia.

Es importante diferenciar entre los tipos de tarjetas: mientras que en las transacciones con tarjeta de débito la exigencia de un monto mínimo sí está permitida, siempre que el comercio lo notifique con un aviso visible, en el caso de las tarjetas de crédito esta práctica es totalmente ilegal y denunciable.

Recomendaciones para transacciones electrónicas

La Acodeco también emitió recomendaciones clave para los consumidores que utilizan plataformas de pago electrónico como Yappy. Es vital que los usuarios guarden siempre los comprobantes y capturas de pantalla de sus transacciones, verifiquen la titularidad de las cuentas a las que transfieren y eviten los envíos de dinero a cuentas personales que no estén directamente vinculadas al comercio. Estas precauciones son fundamentales para proteger las finanzas personales y asegurar que, en caso de cualquier irregularidad, se cuente con la evidencia necesaria.

Consejos para abonos y compras a futuro

Ante eventos de compras masivas como el Black Weekend o las festividades de fin de año, la Acodeco hace un llamado especial a los consumidores que optan por hacer abonos para apartar productos. La entidad aconseja leer detalladamente el contrato, consultar todas las condiciones, exigir una garantía por escrito y estar al tanto de las penalizaciones o políticas de devolución en caso de desistir de la compra.

Canales de denuncia

La Acodeco reafirma su compromiso de velar por los derechos de los consumidores. Ante cualquier práctica comercial injusta, los ciudadanos pueden presentar sus quejas a través de diversos canales oficiales: de manera presencial en las sedes de la institución, o a través del asistente virtual Sindi, disponible 24 horas vía WhatsApp y Telegram en el 6330-3333. Las redes sociales de AcodecoPma y su página web oficial también están disponibles para recibir denuncias y consultas.