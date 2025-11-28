Acodeco registra más de 10 mil anomalías en comercios de Panamá Oeste



• Acodeco ha impuesto multas por un total de B/. 4,375.00 a agentes económicos por el incumplimiento del control de precios en productos regulados.

(28/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Administración Regional de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha registrado un total de 10,653 irregularidades en la comercialización de productos a través de diferentes establecimientos comerciales de la provincia. Las anomalías han sido detectadas mediante verificaciones de oficio y denuncias de los consumidores.

El objetivo de estas acciones es fiscalizar los derechos de los consumidores, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 45 del 31 de octubre de 2007. La Acodeco en Panamá Oeste continúa verificando de manera constante todos los locales comerciales de la provincia.

Detalle de las Irregularidades Encontradas

Las verificaciones realizadas por el equipo de Acodeco en Panamá Oeste han arrojado los siguientes datos sobre las anomalías detectadas en diversos productos hasta la fecha:

• Productos vencidos: 8,097

• Productos sin precio a la vista: 2,214

• Productos deteriorados: 169

• Productos sin fecha de vencimiento: 159

• Productos con fecha no clara: 14

Total de anomalías: 10,653

Sanciones y Operativos Conjuntos

Además de las anomalías en el estado y etiquetado de los productos, la administración regional ha impuesto multas a 15 agentes económicos por incumplimiento del control de precios en algunos de los 13 productos que se mantienen bajo regulación. El total acumulado de estas multas asciende a B/. 4,375.00.

Recientemente, la Acodeco participó en tres operativos en colaboración con la Regional del Ministerio de Salud (Minsa) de Panamá Oeste. Estos operativos resultaron en el decomiso de más de 400 productos que estaban vencidos y deteriorados, así como el levantamiento de cuatro boletas por faltas al control de precios.

Adicionalmente, se encontraron tres locales utilizando de manera indebida el cilindro de gas de 25 libras, el cual es subsidiado por el Estado, por lo que se levantaron las respectivas actas. El Minsa procedió al cierre de más de tres establecimientos, principalmente debido a que se encontraron productos expirados en estado de descomposición. También se detectaron productos sin precio a la vista.

Se exhorta a los consumidores a seguir presentando sus denuncias para ayudar a la fiscalización a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), disponible las 24 horas y los 7 días de la semana, mediante WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de redes sociales AcodecoPma en Facebook y X, y la página web de la institución.