Acodeco informa sobre el plazo de cinco años para presentar una reclamación por vicios ocultos

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia recordó que los ciudadanos disponen de un periodo de hasta cinco años para reportar defectos no visibles en bienes adquiridos.
Acodeco detalla criterios y plazos vigentes para la reclamación por vicios ocultos en Panamá
• Ante el incremento de quejas en los sectores inmobiliario y automotriz, la Acodeco aclaró los términos legales y procedimientos para ejercer el derecho a la reclamación por vicios ocultos.
(26/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha emitido un recordatorio a la ciudadanía sobre la vigencia de sus derechos legales al momento de interponer una reclamación por vicios ocultos. Estos defectos, que no resultan perceptibles durante la compra inicial, terminan afectando la funcionalidad, el valor o el uso óptimo de un bien con el paso del tiempo.
Condiciones para la validez del reclamo
Rolando Murgas, quien ejerce como defensor de oficio de la Acodeco, aclaró en tercera persona que estas normativas no tienen aplicación si el desperfecto fue notificado al comprador de manera previa. Según explicó Murgas, cuando un artículo se adquiere bajo un precio reducido o descuento debido a un daño ya informado y aceptado por el cliente, se invalida la figura de vicio oculto reclamable.
El funcionario señaló que los bienes inmuebles, tales como apartamentos y casas, son los activos donde más frecuentemente se detectan estas fallas. Entre los ejemplos citados destacan las deficiencias estructurales en techos de gypsum o PVC derivadas de instalaciones deficientes para reducir costos, así como las discrepancias en el metraje total de las propiedades, donde la superficie real resulta ser inferior a la ofertada originalmente.
Plazos legales y procedimientos de defensa
Respecto a los tiempos de acción, la normativa vigente establece que el periodo para formalizar una reclamación por vicios ocultos es de hasta cinco años. Este término comienza a contabilizarse desde el instante en que el consumidor descubre el defecto mediante el uso cotidiano o a través de una inspección técnica especializada.
La entidad resaltó que mantiene a disposición el servicio de defensoría de oficio de manera gratuita. No obstante, se advirtió que en procesos complejos, particularmente en el área inmobiliaria, podrían generarse gastos externos relacionados con la contratación de peritajes necesarios para sustentar técnicamente la queja ante las instancias correspondientes.
Estadísticas del sector en 2026
La reclamación por vicios ocultos se mantiene como una de las causas principales de conflicto en el mercado nacional. De acuerdo con las cifras institucionales, en lo que va del año 2026 se han admitido 19 quejas bajo este concepto, de las cuales 11 corresponden a promotoras inmobiliarias y 8 al sector automotriz. Estas acciones legales representan un valor económico conjunto de B/. 1,498,828.53.
Acodeco exhortó a los consumidores a mantener en resguardo todos los documentos contractuales, facturas y comprobantes de pago. Asimismo, instó a presentar las denuncias formales ante cualquier irregularidad detectada para salvaguardar sus intereses económicos y garantizar el cumplimiento de las garantías de ley.
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