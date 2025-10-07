Monitoreo de Acodeco revela ofertas especiales en exámenes de detección durante la campaña de la cinta rosada y celeste

Acodeco monitorea precios de exámenes clínicos durante la campaña de la cinta rosada y celeste

• La Acodeco visitó 73 agentes económicos en distintas provincias de Panamá para verificar los costos de la mamografía, ultrasonido de mama, Papanicolaou y Antígeno Prostático, encontrando precios de oferta por la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste.

(07/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) llevó a cabo un monitoreo de precios al público de diversos exámenes clínicos esenciales para la detección temprana del cáncer de mama y de próstata. Esta iniciativa se realiza anualmente en el marco de la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste con el fin de promover la transparencia y orientar al consumidor.

El levantamiento de información fue ejecutado por encuestadores del Departamento de Información de Precios y Verificación (DIPREV), junto con las administraciones regionales de Acodeco. El personal visitó un total de 73 laboratorios privados distribuidos en la capital, Panamá Oeste, Colón, Darién, Coclé, Herrera, Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro.

Exámenes Incluidos en el Monitoreo

Los exámenes clínicos clave que fueron objeto de este monitoreo de precios incluyeron la mamografía sin implantes, el ultrasonido de mama, el Papanicolaou (PAP) y el antígeno prostático total y libre (PSA).

Durante la recolección de datos, la mayoría de los establecimientos consultados señalaron que mantienen precios de ofertas especiales durante el mes de octubre, en un claro apoyo a esta fundamental campaña de salud preventiva.

Rangos de Precios Identificados por la Acodeco

Los resultados obtenidos por la entidad revelan una variación en los costos según la provincia y el servicio específico. Los rangos de precios detectados son los siguientes:

• Mamografía sin implantes: Los precios oscilaron entre B/.32.00 y B/.70.00.

• Ultrasonido de mama: Se encontraron precios desde B/.25.00 en Chiriquí hasta B/.90.00 en otros puntos del país.

• Papanicolaou (PAP): El costo mínimo registrado fue de B/.10.00 en las provincias de Veraguas y Bocas del Toro, llegando hasta B/.80.00, usualmente cuando el servicio incluye una consulta médica.

• PSA total y libre: El precio individual más bajo fue de B/.10.00 en Coclé y Chiriquí, mientras que el precio más alto por ambos exámenes fue de B/.60.00.

Comparación con Resultados Anteriores

Al comparar los resultados de este año con el monitoreo realizado en 2024, la Acodeco observó que los niveles de precios se mantienen similares e incluso se evidencian reducciones en ciertos casos. Por ejemplo, el precio más bajo para el ultrasonido de mama experimentó una disminución de B/.30.00 a B/.25.00, y el Antígeno Prostático Total (PSA total) reflejó una reducción de B/.4.00 en su precio mínimo.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia reafirma su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores. Con el objetivo de orientar a la población sobre las opciones disponibles y fomentar la transparencia en el mercado, la Acodeco pone a disposición la información completa del monitoreo en su sitio web oficial, www.acodeco.gob.pa.