Acodeco exige precios visibles en comercios para proteger al consumidor

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Tras detectar miles de infracciones en el primer cuatrimestre del año, la institución advierte sobre sanciones administrativas para los comercios que oculten sus precios.

Acodeco detecta más de 2,000 irregularidades por falta de precios a la vista

• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia recuerda que los escáneres no reemplazan la obligación de colocar precios en los productos.

(06/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia) recordó a todos los agentes económicos la obligatoriedad de mantener los precios de productos y servicios a la vista del público. Esta medida busca asegurar la transparencia en las actividades comerciales y proteger el derecho a la información de los usuarios.

Cumplimiento de la Ley 45 de 2007

Según lo estipulado en la Ley 45 de 2007, los proveedores tienen el deber de informar de manera veraz, clara y visible el costo de sus bienes. La entidad enfatizó que la presencia de verificadores o escáneres de precios en los locales comerciales no exime a los establecimientos de colocar el valor directamente en los artículos o anaqueles.

Resultados de las verificaciones nacionales

Informes preliminares de la institución revelan que, durante el primer cuatrimestre de este año, se contabilizaron más de 2,000 infracciones relacionadas con la ausencia de precios visibles. Estas faltas fueron detectadas mediante operativos de supervisión ejecutados en diversos puntos de venta en todo el territorio nacional.

Las inspecciones técnicas verifican que la información de precios esté ubicada en góndolas, vitrinas o sobre el producto mismo. El objetivo es que el comprador identifique el costo con facilidad antes de concretar cualquier transacción financiera.

Sanciones y recomendaciones al público

La autoridad advirtió que el desacato a estas normas legales puede generar la imposición de sanciones administrativas contra los agentes económicos responsables. El organismo hizo un llamado a la ciudadanía para que revise los precios antes de realizar consumos y utilice los canales de atención oficiales para reportar cualquier irregularidad detectada en los comercios.

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