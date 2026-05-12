Acodeco lanza jingle de apoyo a la Selección de Panamá para el Mundial 2026

Acodeco lanza jingle de apoyo a la Selección de Panamá para el Mundial 2026
Acodeco lanza jingle de apoyo a la Selección de Panamá para el Mundial 2026Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia presentó una pieza musical producida por sus colaboradores para alentar al equipo nacional en su cita mundialista.

Real Phantom escribe el jingle de apoyo a la Selección de Panamá de Acodeco

• Con la autoría del cantante Real Phantom, Acodeco estrena un tema cargado de patriotismo que busca unir a la ciudadanía en respaldo a la Selección de Panamá.

(12/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- A solo 30 días para el pitazo inicial de la Copa del Mundo, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó el lanzamiento oficial de un jingle de apoyo a la Selección de Panamá. Esta iniciativa surge como una manifestación de entusiasmo institucional y respaldo total al equipo nacional que representará al país en el máximo escenario del fútbol global.

Producción y talento nacional

La creación de esta pieza musical involucró de manera directa a los colaboradores de la Acodeco, quienes participaron en la interpretación de un tema diseñado para transmitir energía y pasión futbolera. La letra de la canción fue obra del reconocido artista panameño Real Phantom, quien colaboró de forma voluntaria aportando su estilo característico para consolidar un mensaje de identidad y orgullo por la «Marea Roja».

En sus plataformas digitales, la institución destacó que el material audiovisual es una pieza donde convergen la misión institucional y el sentimiento de ser panameño en cada nota musical.

Valores y unión nacional

Mediante este proyecto, la entidad liderada por sus autoridades reafirma su compromiso con el deporte como un vehículo que fortalece el trabajo en equipo, la disciplina y la cohesión social. Con la presentación del jingle de apoyo a la Selección de Panamá, Acodeco se integra al ambiente de festividad que envuelve al país, invitando a todos los sectores de la ciudadanía a sumarse al aliento colectivo previo al inicio del torneo.

La institución subrayó que el deporte es un elemento unificador esencial, por lo que exhortó a los consumidores y a la población en general a respaldar con fervor la participación mundialista de Panamá, celebrando los valores que representan a la nación en el ámbito internacional.

Disfrute del jingle aquí

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