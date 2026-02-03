Acodeco y ATP establecen alianza para fiscalizar la venta de paquetes de viajes internacionales

Acodeco implementa estrategia preventiva ante venta de paquetes de viajes para el Mundial

• Mediante una alianza con la ATP y Fepafut, la Acodeco orienta a los ciudadanos sobre la importancia de contratar servicios únicamente con empresas formalmente constituidas.

(03/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha puesto en marcha una estrategia de fiscalización preventiva orientada a minimizar los riesgos para los usuarios ante el incremento en la comercialización de paquetes de viajes. Esta medida cobra especial relevancia durante la actual temporada alta y frente a la proximidad de eventos de escala global, como el Mundial de Fútbol, que suelen generar un aumento en la oferta turística.

Acciones institucionales y alianzas estratégicas

El administrador de Acodeco, Ramón Abadi Balid, manifestó que la institución ha adoptado un rol proactivo para intervenir antes de que se produzcan afectaciones económicas a los ciudadanos. Como parte de esta gestión, se coordinó una reunión con representantes de agencias del sector y se consolidó una alianza estratégica con la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) y el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) para prevenir posibles estafas y orientar correctamente al consumidor.

Identificación de riesgos en el sector turístico

La entidad ha identificado como uno de los peligros principales la proliferación de agencias ficticias que operan a través de internet y redes sociales. Muchos de estos negocios carecen de aviso de operación, seguros vigentes o del registro obligatorio ante la ATP. Abadi Balid enfatizó en tercera persona que la Acodeco busca que los consumidores seleccionen exclusivamente agencias formales que cuenten con un local comercial establecido y un punto de contacto físico claro, lo cual permite a la autoridad actuar de manera efectiva en caso de presentarse anomalías.

Recomendaciones para una compra segura

A pesar de que aún no se registran denuncias formales por paquetes de viajes relacionados con el Mundial, la institución advirtió que las ofertas apenas comienzan a circular masivamente. En este sentido, se exhorta a la población a ser cautelosa con las promociones que incluyen pagos fraccionados o contratos de larga duración. Las recomendaciones clave de la Acodeco incluyen:

• Verificar que la agencia figure en los listados oficiales de Acodeco y la ATP.

• Comprobar la existencia de una sede física y la identidad del representante legal.

• Revisar antecedentes y comentarios de otros usuarios antes de realizar pagos.

• Consultar con la institución para la verificación de contratos antes de su firma.

La entidad reiteró su compromiso de acompañar a los consumidores y garantizar el respeto a sus derechos, subrayando que la verificación previa es la herramienta más eficaz para evitar irregularidades en la adquisición de servicios turísticos.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: