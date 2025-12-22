Acodeco coordina con agencias de viajes para prevenir fraudes hacia el Mundial 2026

Mundial 2026: Acodeco intensifica vigilancia sobre paquetes turísticos y ofertas

• La autoridad panameña se reunió con agencias de viajes para asegurar que la venta de servicios turísticos cumpla con la ley ante la alta demanda por la cita mundialista.

(22/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) sostuvo un encuentro estratégico con representantes de diversas agencias de viajes para establecer medidas preventivas de cara a la Copa Mundial 2026. La reunión, liderada por el administrador Ramón Abadi Balid, tuvo como eje central garantizar que la venta de paquetes turísticos y boletos se realice bajo el marco legal panameño.

Esta iniciativa forma parte de una campaña informativa integral diseñada para mitigar riesgos de irregularidades y estafas, considerando el alto interés generado por la posible participación de la selección nacional en el certamen. La institución subrayó que el acceso a información clara y veraz es la principal herramienta de defensa para los fanáticos que planean asistir al evento.

Directrices para agencias y protección al consumidor

Durante la reunión, los directivos de la Acodeco enfatizaron que toda oferta relacionada con el Mundial 2026 debe especificar claramente su vigencia. Se advirtió que el uso de frases ambiguas como «hasta agotar existencias», sin detallar las cantidades disponibles, representa una infracción a las normas de protección al consumidor.

Asimismo, se instó a los proveedores a entregar información detallada y por escrito sobre los servicios incluidos, tales como hospedaje, traslados, impuestos y entradas. Es imperativo que las agencias aclaren si actúan como intermediarias o proveedores directos, estableciendo con precisión los responsables en casos de cancelaciones o incumplimientos de contrato.

Recomendaciones de seguridad para los viajeros

La Acodeco recomienda a la ciudadanía seguir protocolos estrictos antes de realizar cualquier desembolso económico:

• Verificación legal: Confirmar que la agencia posea aviso de operación vigente en Panamá y cuente con oficinas físicas verificables.

• Contratos y pagos: Exigir contratos escritos en español que detallen políticas de reembolso y penalidades. Utilizar métodos de pago seguros y desconfiar de solicitudes de transferencias inmediatas sin respaldo.

• Canales oficiales: Adquirir boletos únicamente mediante sitios autorizados para evitar entradas falsas que impidan el acceso a los estadios.

Vigilancia y reporte de anomalías

La entidad reiteró que mantendrá un monitoreo constante sobre la publicidad y las prácticas comerciales vinculadas al evento deportivo. Se hizo un llamado a los consumidores a comparar precios y conservar todos los comprobantes de pago ante posibles reclamaciones futuras.

Para reportar cualquier irregularidad, la institución mantiene habilitado su asistente virtual Sindi las 24 horas del día a través de WhatsApp y Telegram en el número 6330-3333, además de sus redes sociales oficiales y el portal web institucional.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: