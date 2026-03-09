Jornadas nacionales de la Acodeco refuerzan la educación sobre los derechos del consumidor

Acodeco programa diversas actividades para promover los derechos del consumidor en Panamá

• A través de jornadas informativas y labor social, la Acodeco busca empoderar a la ciudadanía panameña sobre los ocho derechos fundamentales establecidos en la Ley 45 de 2007.

(09/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha programado una serie de actividades a nivel nacional con el objetivo de conmemorar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra el próximo domingo 15 de marzo. Esta iniciativa busca fortalecer el conocimiento de los ciudadanos sobre sus facultades y deberes en el mercado local.

Cronograma de actividades informativas y sociales

La agenda de la institución inició este lunes 9 de marzo con una jornada informativa liderada por el Departamento de Educación. Esta actividad se desarrolla en la Escuela República de Colombia, donde se utiliza una unidad móvil de capacitación para instruir a los asistentes sobre los derechos del consumidor.

Para el miércoles 11 de marzo, el personal de la institución tiene prevista una labor social en el Hogar El Buen Samaritano, ubicado en Juan Díaz. Durante este encuentro se realizará la entrega de víveres, alimentos secos y productos de limpieza y aseo personal.

Posteriormente, el viernes 13 de marzo, se llevará a cabo el programa «Acodeco en Tu Barrio» en la barriada Nuevo Hipódromo, también en Juan Díaz. En este espacio, los funcionarios distribuirán material informativo, brindarán orientación directa y explicarán el proceso formal para la presentación de quejas.

Eventos de cierre y presencia regional

La conmemoración culminará el domingo 15 de marzo con una Feria Familiar en el Hipódromo Presidente Remón. El evento contará con la participación de emprendedores, venta de alimentos, actividades infantiles y la carrera especial Handicap Acodeco.

De manera simultánea, las agencias regionales de la institución ejecutarán eventos en sus respectivas provincias para empoderar a los habitantes del interior del país. Durante toda la semana, la entidad mantiene una campaña de divulgación en medios de comunicación y redes sociales, además de distribuir afiches sobre los artículos escolares exentos del pago del 7% de impuesto.

Marco legal y protección al ciudadano

La institución destaca que en Panamá, la Ley 45 del 31 de octubre de 2007 establece en su artículo 35 los ocho derechos fundamentales de los consumidores. Estos pilares incluyen la protección contra riesgos, el acceso a información clara, la libertad de elección, el trato justo y el derecho a ser escuchados.

Asimismo, la normativa garantiza el derecho a la educación, la indemnización o reparación de daños y la protección efectiva contra la publicidad engañosa. Como parte de estas acciones, la autoridad también realiza verificaciones en establecimientos comerciales para asegurar el cumplimiento de las normas vigentes.

