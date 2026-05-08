Libre competencia garantiza mejores precios y más opciones para los consumidores

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia promueve jornadas educativas para resaltar cómo un mercado competitivo genera beneficios directos en la economía familiar.
Impulso a la libre competencia favorece la innovación y el ahorro en Panamá
• El Banco Interamericano de Desarrollo subraya la necesidad de fortalecer el marco legal de la libre competencia en Panamá para generar confianza en consumidores e inversionistas.
(08/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), mediante su Dirección Nacional de Libre Competencia, ejecuta actualmente un programa de promoción y educación orientado a estudiantes universitarios, consumidores y emprendedores. Estas acciones tienen como propósito fundamental consolidar el conocimiento sobre la relevancia de preservar mercados abiertos y competitivos en el país.
Beneficios directos para la sociedad
La subdirectora nacional de Libre Competencia, Joancy Chávez, detalló que estas iniciativas educativas buscan sensibilizar a la población sobre los efectos positivos de la libre competencia. Según explicó la funcionaria, un mercado competitivo incentiva a las empresas a optimizar sus servicios, adoptar innovaciones tecnológicas y lanzar promociones para atraer a los usuarios, lo cual se traduce en una oferta más variada de bienes y servicios con precios más accesibles.
Vigilancia y abogacía de la competencia
Más allá de la formación académica, la institución mantiene investigaciones administrativas activas sobre prácticas que vulneran la competencia. La entidad también desempeña un rol activo en la abogacía de la competencia dentro de los procesos de licitaciones públicas. En esta línea, la Acodeco emite informes técnicos que sugieren a las instituciones estatales establecer pliegos de cargos que faciliten una mayor concurrencia de oferentes, asegurando así condiciones más ventajosas para el Estado panameño.
La funcionaria advirtió sobre señales que podrían indicar irregularidades en el mercado, tales como el incremento simultáneo de costos en productos parecidos o la restricción injustificada de la oferta. Ante estos escenarios, se recordó que tanto ciudadanos como empresarios pueden interponer denuncias, inclusive de forma anónima, a través de las plataformas institucionales para activar las investigaciones pertinentes.
Respaldo de organismos internacionales
En este marco de acción, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha resaltado recientemente la trascendencia de robustecer la institucionalidad y la normativa de competencia en Panamá. El organismo enfatizó que contar con una autoridad sólida y herramientas técnicas modernas para perseguir prácticas monopolísticas es esencial para fomentar un entorno económico dinámico. Según el BID, el fortalecimiento de la Acodeco contribuye significativamente a la transparencia y a la seguridad jurídica de consumidores, empresarios e inversionistas.
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