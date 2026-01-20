Incumplimiento de garantía lidera quejas recibidas por la Acodeco el año pasado

Acodeco gestionó reclamos por más de 1.2 millones de balboas en venta de autos usados

• Ante el aumento de quejas por incumplimiento de garantía y falta de información, la Acodeco reitera las normativas vigentes y recomendaciones para los consumidores.

(20/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que durante el año pasado gestionó un total de 162 quejas relacionadas con irregularidades en la compra de vehículos a motor usados, sumando un monto total de B/.1,257,485.20. Estas cifras reflejan un incremento sustancial en comparación con el periodo 2024, cuando la entidad atendió 95 reclamos por un valor de B/.671,916.85.

Principales motivos de reclamación

El análisis estadístico de la Acodeco revela que el incumplimiento de la garantía fue la causa más recurrente, acumulando 99 quejas por un valor de B/.795,072.57. Otros motivos relevantes incluyeron la falta de información con 33 casos (B/.173,155.90), cláusulas abusivas con 13 expedientes (B/.111,519.06) y vicios ocultos en 5 instancias (B/.41,500.00).

Asimismo, se procesaron reclamos por incumplimiento de contrato (3 casos), devolución de dinero (2), incumplimiento del servicio (4 en total) y situaciones aisladas vinculadas a rescisión de contrato, venta engañosa, veracidad de la publicidad, custodia del bien y restricción de acceso.

Empresas con mayor incidencia y advertencias oficiales

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, señaló que la adquisición de autos usados persiste como una de las actividades comerciales con más conflictos, principalmente por la carencia de información clara y el irrespeto a las garantías. Entre los agentes económicos que presentaron más reclamos ante la institución figuran Autos Popular, S.A. (8), Autos Platinium (7), Level Up 360, S.A. (7), Sandi Autos, S.A. (6) y Autos Prity 507 (5). Completan la lista de empresas con incidencias recurrentes Autos Gold, Car Point, S.A., Distribuidora de Motores, S.A., Mega Cars, Panama Car Rental, S.A., Plaza Car Center y Santy Cars 507, todos con 4 quejas cada uno.

Normativa y recomendaciones al consumidor

La Acodeco recordó que, según la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, la entidad solo tiene competencia en transacciones realizadas con agentes económicos formalmente dedicados a esta actividad y no en ventas entre particulares. La normativa establece que la garantía mínima para un vehículo usado debe ser de seis meses o 15 mil kilómetros (lo que ocurra primero) y debe entregarse obligatoriamente por escrito.

Para evitar afectaciones, la autoridad recomienda a los compradores buscar asesoría de mecánicos idóneos, realizar pruebas de carretera, verificar la dirección física del vendedor y documentar todos los pagos. Además, se insta a revisar minuciosamente los contratos y no firmar ni realizar desembolsos si existen dudas sobre los términos de la transacción.

