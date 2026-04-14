Incumplimiento de garantía lidera las quejas en Acodeco durante el inicio de año

La institución recibió 814 reclamaciones que suman más de 9.1 millones de balboas, destacando a los almacenes por departamento e inmobiliarias como los sectores con mayor incidencia.
Acodeco registra más de 800 quejas en el primer trimestre de 2026
• Durante los primeros tres meses del año, se resolvieron 395 casos a favor de los consumidores, logrando recuperar una cifra superior a los 5.1 millones de balboas mediante conciliación.
(14/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, durante el primer trimestre de 2026, recibió un total de 814 quejas a nivel nacional. Estas reclamaciones representan un monto económico acumulado de B/. 9,185,114.89, cifras que subrayan la relevancia de que la ciudadanía conozca sus derechos al adquirir bienes o servicios en el mercado local.
Actividades económicas y motivos de reclamación
De acuerdo con el reporte institucional, los almacenes por departamento encabezan la lista de sectores con mayor número de quejas, registrando 120 casos. Le siguen las inmobiliarias con 98 reclamaciones, electrodomésticos y equipos electrónicos con 64, celulares con 44 y la organización de eventos artísticos con 28 quejas.
En cuanto a las causas de las disputas, el incumplimiento de garantía sobresale como el motivo principal con 330 quejas, sumando un valor de B/. 3,032,318.17. Otros motivos recurrentes incluyen la falta de información (144 casos), la devolución de dinero (93 casos), el incumplimiento de servicio (63 casos) y la resolución de contrato (51 casos).
Efectividad en la resolución de conflictos
Durante este periodo, la institución logró resolver 395 quejas a favor de los consumidores, lo que permitió la recuperación de B/. 5,189,905.11. Este resultado se alcanzó mediante mecanismos de atención, conciliación y mediación. Del total de soluciones favorables, se contabilizaron 159 acuerdos y resoluciones que incluyeron devoluciones de dinero, reemplazos de productos, reparaciones y entregas pendientes. Por otro lado, se registraron 228 desistimientos y 8 casos de abandono por parte de los consumidores.
La administración de la Acodeco destacó que, pese a las limitaciones presupuestarias actuales, la atención de los reclamos sigue siendo una labor prioritaria. La institución reafirmó su compromiso de ofrecer orientación adecuada y mantener canales de atención habilitados en todo el país para resolver conflictos de consumo de manera oportuna.
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