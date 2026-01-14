Más de 2,700 quejas de consumidores fueron atendidas por la Acodeco en 2025

Acodeco logra resolver a favor del consumidor reclamos por 17.2 millones de balboas

• Durante el año 2025, la Acodeco alcanzó 1,998 soluciones satisfactorias para los usuarios, recuperando una cuantía superior a los 17 millones de balboas.

(14/Ene/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Acodeco (Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia) informó que durante el año 2025 atendió un total de 2,712 quejas presentadas por consumidores en todo el territorio nacional. Estos reclamos representaron un monto acumulado de B/.24,902,827.76, gestionados a través de las unidades de Conciliación, Decisión de Quejas y la Sección de Vehículos a Motor.

Principales motivos de reclamación en 2025

De acuerdo con las cifras preliminares de la institución, diversas irregularidades motivaron las acciones de los usuarios. El incumplimiento de la garantía se posicionó como la causa principal con 1,094 quejas, sumando B/.8,404,774.07. Le siguieron los reclamos por devolución de dinero con 326 casos (B/.2,928,894.07) e incumplimiento de contrato con 79 quejas, aunque estas últimas representaron un valor significativo de B/.4,380,570.30.

Otros motivos recurrentes incluyeron el incumplimiento de servicio (219 quejas), resolución de contrato (168 quejas), cláusulas abusivas (73 quejas), custodia de bienes (73 quejas), vicios ocultos (60 quejas), cobros indebidos (39 quejas) y la rescisión de contrato (36 quejas).

Resultados y gestión a favor del consumidor

En lo que respecta a la resolución de conflictos, la Acodeco reportó que 1,998 casos finalizaron con soluciones satisfactorias para los consumidores. Estas resoluciones representan una cuantía total de B/.17,251,413.98. El administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, señaló que estas estadísticas demuestran la relevancia de que la ciudadanía ejerza sus derechos y destacó el compromiso institucional por garantizar relaciones de consumo transparentes y apegadas a la legislación vigente.

Procedimiento para la presentación de quejas

Para facilitar el proceso de reclamo, la institución recomienda a los afectados reunir toda la documentación pertinente, como facturas, contratos, garantías y comprobantes de pago. Es fundamental verificar la existencia de una relación de consumo con un agente económico identificado y detallar con claridad los hechos e irregularidades detectadas.

Los consumidores deben solicitar una solución concreta, ya sea la reparación del bien, el cumplimiento de lo ofrecido o la devolución del dinero, adjuntando las pruebas necesarias para agilizar el proceso. La atención se brinda de manera presencial en la sede central ubicada en Plaza Córdoba, Vista Hermosa, y en las administraciones regionales en todo el país.

