La falta de información encabeza más de mil quejas contra servicios funerarios en Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia registró 1,157 reclamaciones entre enero de 2020 y abril de 2026, acumulando una cuantía superior a los 174 mil balboas.
Inversiones Crepúsculo lidera las quejas contra servicios funerarios ante la Acodeco
• Un informe estadístico revela que la falta de información y los inconvenientes con las resoluciones de contratos constituyen los principales motivos de disconformidad entre los usuarios.
(02/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió 1,157 quejas contra servicios funerarios prestados por diversas empresas del sector entre enero de 2020 y abril de 2026, acumulando una cuantía total de B/.174,041.86. De acuerdo con el informe estadístico desarrollado por la institución, la mayor cantidad de reclamaciones correspondió a la empresa Inversiones Crepúsculo, S.A., con un total de 1,035 casos; seguida en volumen por Tu Bienestar Company, S.A., con 55; y Casa de Funerales Vida Panamá, S.A., con 9 quejas, entre otros agentes económicos del mercado local.
Principales causas de reclamación y datos de 2026
La principal causa de disconformidad y origen de los procesos fue la falta de información, sumando un total de 923 casos por un monto de B/.66,190.60. A este motivo le siguieron la resolución de contrato, con 144 quejas por B/.63,243.20; la rescisión de contrato, con 37 casos por B/.1,146.00; el incumplimiento de contrato, con 16 reclamos por B/.13,880.00; y los procesos de devolución de dinero, que registraron 9 casos por un valor de B/.11,073.00, entre otras causales evaluadas por el ente regulador.
En lo que va del año 2026, según los datos actualizados extraídos de la plataforma del «Termómetro de la Acodeco», ya se han presentado 26 reclamaciones formales por una cuantía de B/.7,006.25. La empresa Inversiones Crepúsculo, S.A. encabeza nuevamente la lista del periodo actual con 18 reclamos, seguida por Huellas Eternas con 2 casos, mientras que otros seis agentes económicos del sector registran una queja cada uno en los registros oficiales.
Recomendaciones y prevención para los consumidores
Ante esta situación recurrente en el mercado, la Acodeco recomienda a los consumidores informarse detalladamente sobre todas las cláusulas de los contratos de planes o prestaciones exequiales antes de adquirirlos, prestando especial atención a lo relacionado con los pagos, la cobertura real, los periodos de vigencia, las restricciones y las condiciones generales de uso.
La entidad también exhorta formalmente a la población a no firmar ningún tipo de documentos sin realizar una lectura previa y comprender plenamente su contenido. En la atención de diversas reclamaciones fundamentadas en la falta de información, los consumidores afectados han manifestado ante la institución haber firmado documentos durante la realización de encuestas o actividades promocionales en la vía pública sin recibir las explicaciones suficientes sobre el alcance de los compromisos comerciales adquiridos.
Por consiguiente, antes de contratar un plan determinado, las autoridades recuerdan que es sumamente importante verificar las condiciones de cobertura, solicitar una copia íntegra del contrato firmado y conservar toda la documentación relacionada con la compra. Estas medidas básicas de prevención permiten a los ciudadanos tomar decisiones informadas y evitar inconvenientes financieros o legales futuros.
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