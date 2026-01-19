Más de 391 mil balboas en reclamos contra planes vacacionales atendió Acodeco

Acodeco gestionó 81 quejas contra hoteles y planes vacacionales durante 2025

• La falta de información y las cláusulas abusivas lideraron los motivos de quejas presentadas ante la Acodeco en el sector de hotelería y planes vacacionales durante el pasado año.

(19/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Durante el periodo correspondiente a enero y diciembre de 2025, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recibió un total de 81 quejas formales interpuestas por consumidores contra hoteles y empresas de planes vacacionales. De acuerdo con los registros de la entidad, estas reclamaciones representaron una cuantía total de B/.391,855.89.

Principales motivos de reclamación en 2025

El reporte anual de la institución detalla que la falta de información fue la causa principal de conflicto, con 32 casos que sumaron B/.253,054.60. Otros motivos relevantes presentados ante la Acodeco incluyeron:

• Cláusulas abusivas: 17 casos (B/.40,558.77).

• Devolución de dinero: 9 casos (B/.11,526.40).

• Incumplimiento de contrato: 5 casos (B/.44,203.42).

• Incumplimiento de servicios: 7 casos (B/.7,411.64).

• Resolución de contrato: 6 casos (B/.22,581.20).

En términos de efectividad, la entidad logró resolver 50 quejas a favor de los consumidores en este mismo periodo, lo que permitió recuperar un monto de B/.243,942.26. Según las estadísticas acumuladas desde el año 2006 hasta el cierre de 2025, esta actividad comercial registra un histórico de 2,154 casos procesados por la institución, con un valor acumulado de B/.8,741,077.96.

Recomendaciones para la contratación de servicios

Ante el incremento de ofertas turísticas durante la temporada de verano, la Acodeco insta a la ciudadanía a adoptar medidas preventivas antes de suscribir contratos. Es fundamental leer detenidamente cada documento para verificar que las condiciones, restricciones y costos reales estén debidamente establecidos por escrito.

La autoridad recomienda desconfiar de ofertas excesivamente atractivas que podrían ocultar condiciones desfavorables. Asimismo, se aconseja no entregar tarjetas de crédito o datos financieros sin seguridad plena en la transacción y recordar que la gestión de créditos adicionales es responsabilidad directa del consumidor con su banca.

Protocolos de seguridad y denuncia

Para evitar antecedentes negativos, es imperativo solicitar referencias confiables de las empresas, verificar sus direcciones comerciales y exigir que cualquier promesa verbal realizada por agentes de ventas sea consignada formalmente en el contrato.

La Acodeco subraya la importancia de conservar todos los documentos, recibos y comunicaciones emitidas por el proveedor, ya que constituyen las pruebas fundamentales en caso de requerir una intervención oficial. La institución reitera que sus canales de atención están disponibles para orientar a los usuarios y recibir quejas ante cualquier irregularidad detectada en la prestación de estos servicios.

