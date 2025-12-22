Acodeco registra casi mil quejas por incumplimiento de garantía en 2025

Acodeco reporta reclamos por más de 7.7 millones de balboas por garantías

• Con una cuantía que supera los 7.7 millones de balboas, el incumplimiento de los términos de garantía se posiciona como el principal motivo de conflicto entre proveedores y clientes en Panamá.

(22/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, entre enero y noviembre de 2025, se han registrado a nivel nacional un total de 996 quejas por incumplimiento de garantía. Estos reclamos representan una cuantía económica de B/. 7,700,928.35, consolidándose como el principal motivo de descontento y presentación de denuncias por parte de los consumidores panameños durante el transcurso del año.

Requisitos de validez de la garantía

La institución subraya que los términos y condiciones deben constar obligatoriamente por escrito, ya sea integrados en el contrato de compraventa o en un documento anexo a la factura. Para que el documento sea válido frente a un posible incumplimiento de garantía, debe incluir el nombre y dirección de las partes, la descripción técnica del bien (marca, serie, modelo), la fecha exacta de entrega y la duración del periodo de cobertura. Asimismo, el proveedor debe especificar claramente los riesgos cubiertos, los excluidos y el lugar físico donde se debe tramitar cualquier reclamación.

La factura como prueba fundamental de consumo

La Acodeco enfatiza que la factura es el instrumento legal indispensable para acreditar la transacción comercial. Este documento permite ejercer derechos de reparación, cambio o devolución del dinero. Se recomienda a la ciudadanía verificar que la factura contenga montos individualizados y no globales. En el caso de los comprobantes emitidos en papel térmico, la autoridad sugiere realizar copias o fotografías digitales, debido a la volatilidad de la tinta. Además, se aclara que los pagos realizados mediante plataformas digitales como «Yappy» no eximen al comercio de su obligación de entregar la factura correspondiente.

Obligaciones del proveedor y reemplazo de bienes

Cuando un producto presenta fallas dentro del periodo de cobertura, el fabricante, importador o distribuidor está obligado a asegurar el correcto funcionamiento del bien. Si la reparación no es posible, el proveedor debe proceder con el reemplazo del artículo o la devolución total de las sumas pagadas. La normativa vigente prohíbe que los comercios ofrezcan una garantía inferior a la establecida por el fabricante original y advierte que las promesas verbales carecen de validez legal ante cualquier proceso de reclamación por incumplimiento de garantía.

