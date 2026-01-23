Acodeco atendió más de 400 quejas contra inmobiliarias por B/. 13.9 millones en 2025

Acodeco logra resolver más de 2,000 quejas inmobiliarias a favor de consumidores

• La Acodeco emite recomendaciones clave para los compradores de inmuebles tras reportar un acumulado de B/. 197 millones en quejas durante el último quinquenio.

(23/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Las empresas inmobiliarias ocuparon el primer lugar en el registro de casos atendidos por la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) durante el año 2025. Según el reporte oficial de la institución, se gestionaron un total de 405 quejas, las cuales representan un monto reclamado que asciende a B/. 13,932,973.43.

Motivos de las reclamaciones inmobiliarias

Las irregularidades en la compra de viviendas presentan causas diversas, siendo la devolución de dinero el motivo más recurrente con 239 casos por un valor de B/. 2.7 millones. Le siguen en importancia el incumplimiento de contrato (32 quejas por B/. 3.8 millones), la falta de información (42 casos por B/. 2.4 millones) y el incumplimiento de garantía (28 reportes por B/. 1.7 millones). Otros factores registrados por la Acodeco incluyen vicios ocultos, cláusulas abusivas, cobros indebidos y veracidad de la publicidad.

Cifras de la Sección de Estadísticas revelan que, entre los años 2020 y 2025, se han presentado 3,178 quejas contra este sector, acumulando un monto de B/. 197,374,140.49. En este periodo de cinco años, las cláusulas abusivas han sido el principal detonante de reclamos legales, representando más de B/. 118 millones del total acumulado. No obstante, la labor de mediación y fiscalización de la Acodeco permitió resolver 2,036 casos a favor de los compradores en dicho quinquenio, recuperando una cifra superior a los B/. 137.5 millones.

• 239 por devolución de dinero (B/.2,737,149.48);

→ 42 por falta de información (B/.2,420,422.21);

→ 38 por vicios ocultos (B/.1,375,301.71);

→ 32 por incumplimiento de contrato (B/.3,881,434.63);

→ 28 por incumplimiento de garantía (B/.1,779,797.04);

→ 6 por cláusulas abusivas (B/.910,778.96);

→ 4 por aclaración de contrato (B/.363,000.00);

→ 4 por resolución de contrato (B/.4,748.00);

→ 3 por cobro indebido (B/.4,798.90);

→ 2 por veracidad de la publicidad (B/.137,246.95);

→ 2 por anulación de contrato (B/.66,000.00).

Adicionalmente, con una queja cada una, se registraron las siguientes causas: nota de crédito (B/.800.00), daños y perjuicios (B/.403.97), incumplimiento de servicio (B/.2,197.58), venta engañosa (B/.4,580.00) y restricción de acceso (B/.244,314.00).

Cabe destacar que, según cifras de la Sección de Estadísticas de la Acodeco, entre los años 2020 y 2025 se han presentado 3,178 quejas contra empresas inmobiliarias, por un monto acumulado de B/.197,374,140.49. En este quinquenio, las cláusulas abusivas constituyen el principal motivo de reclamo, con 876 casos, que representan B/.118,215,859.10.

En cuanto a los casos resueltos durante ese mismo período, la Acodeco logró 2,036 soluciones a favor de los compradores de viviendas, por un monto total de B/.137,534,408.89.

Aunque muchas empresas inmobiliarias realizan esfuerzos para reducir las inconformidades de sus clientes, aún persisten situaciones que afectan a los consumidores y que son atendidas oportunamente por esta institución.

Guía para una compra segura

Dada la relevancia económica de adquirir una vivienda, la Acodeco insta a los consumidores a tomar medidas preventivas antes de formalizar cualquier transacción. Entre las recomendaciones principales destacan establecer un presupuesto realista que incluya gastos notariales e impuestos, verificar que el agente económico esté legalmente constituido y revisar que la publicidad coincida plenamente con la realidad del inmueble.

Asimismo, la autoridad enfatiza la importancia de leer cuidadosamente cada contrato, evitando firmar documentos que contengan cláusulas no comprendidas o acuerdos verbales que no estén plasmados por escrito. La Acodeco recuerda que cuenta con canales de atención ciudadana a través de su plataforma en línea, redes sociales y líneas de mensajería instantánea para recibir denuncias sobre cualquier vulneración de los derechos del consumidor en el territorio nacional.

