Más de B/.202 millones en reclamos inmobiliarios reporta la Acodeco

Entre enero de 2020 y marzo de 2026, la Acodeco atendió 3,276 reclamaciones contra empresas del sector inmobiliario, principalmente por la aplicación de cláusulas abusivas.
Acodeco recupera B/.142 millones a favor de consumidores por quejas inmobiliarias
• La Acodeco logró resolver 2,386 casos inmobiliarios a favor de los ciudadanos, recuperando una cuantía superior a los B/.142 millones mediante acuerdos y resoluciones.
(15/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, en el periodo comprendido entre enero de 2020 y marzo de 2026, se han formalizado 3,276 quejas contra empresas inmobiliarias. Según las estadísticas de los departamentos de Conciliación y Decisión de Quejas, estas reclamaciones representan una cuantía total acumulada de B/.202,285,526.73.
Principales motivos de reclamación
Dentro de los registros institucionales, el motivo que genera el mayor volumen de conflictos son las cláusulas abusivas, con 884 casos reportados. Este renglón concentra también la cifra económica más alta reclamada por los consumidores, ascendiendo a B/.119,493,791.10.
Otras causas recurrentes en las estadísticas de la Acodeco incluyen:
• Devolución de dinero: 729 casos por un valor de B/.9,832,025.41.
• Falta de información: 639 reclamaciones que suman B/.20,757,079.82.
• Vicios ocultos: 394 casos por B/.16,383,012.02.
• Incumplimiento de contrato: 302 quejas por B/.22,554,051.12.
En menor escala, la institución también ha gestionado procesos relacionados con el incumplimiento de garantía, cobros indebidos, daños y perjuicios, así como veracidad de la publicidad y ventas engañosas.
Recuperación de fondos y resoluciones
En el mismo lapso de seis años, los departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y la Defensoría de Oficio de la Acodeco lograron resolver satisfactoriamente 2,386 casos, lo que permitió recuperar B/.142,284,174.15 a favor de los consumidores.
Los resultados de estas gestiones se desglosan en 1,214 acuerdos logrados entre las partes involucradas (B/.83,139,240.08) y 952 desistimientos (B/.52,257,817.56). Adicionalmente, se emitieron 143 resoluciones administrativas, 62 fallos a favor del consumidor mediante la Defensoría de Oficio —por un monto de B/.6,568,787.13— y 15 transacciones extrajudiciales.
Recomendaciones al consumidor
Ante estas cifras, la Acodeco recomienda a la ciudadanía realizar una lectura minuciosa de los contratos antes de proceder con la adquisición de una vivienda. Es fundamental verificar todas las condiciones de compra y exigir transparencia informativa sobre las garantías, los plazos de entrega y las responsabilidades legales de la empresa promotora. La institución reitera que, ante cualquier irregularidad detectada en servicios inmobiliarios, los afectados pueden presentar sus denuncias para activar los procesos de mediación o investigación pertinentes.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Expertos advierten que la salud mental es clave para prevenir enfermedades crónicas
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *