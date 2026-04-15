Más de B/.202 millones en reclamos inmobiliarios reporta la Acodeco

• Devolución de dinero: 729 casos por un valor de B/.9,832,025.41.

• Falta de información: 639 reclamaciones que suman B/.20,757,079.82.

• Vicios ocultos: 394 casos por B/.16,383,012.02.

• Incumplimiento de contrato: 302 quejas por B/.22,554,051.12.

En menor escala, la institución también ha gestionado procesos relacionados con el incumplimiento de garantía, cobros indebidos, daños y perjuicios, así como veracidad de la publicidad y ventas engañosas.

Recuperación de fondos y resoluciones

En el mismo lapso de seis años, los departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y la Defensoría de Oficio de la Acodeco lograron resolver satisfactoriamente 2,386 casos, lo que permitió recuperar B/.142,284,174.15 a favor de los consumidores.

Los resultados de estas gestiones se desglosan en 1,214 acuerdos logrados entre las partes involucradas (B/.83,139,240.08) y 952 desistimientos (B/.52,257,817.56). Adicionalmente, se emitieron 143 resoluciones administrativas, 62 fallos a favor del consumidor mediante la Defensoría de Oficio —por un monto de B/.6,568,787.13— y 15 transacciones extrajudiciales.

Recomendaciones al consumidor

Ante estas cifras, la Acodeco recomienda a la ciudadanía realizar una lectura minuciosa de los contratos antes de proceder con la adquisición de una vivienda. Es fundamental verificar todas las condiciones de compra y exigir transparencia informativa sobre las garantías, los plazos de entrega y las responsabilidades legales de la empresa promotora. La institución reitera que, ante cualquier irregularidad detectada en servicios inmobiliarios, los afectados pueden presentar sus denuncias para activar los procesos de mediación o investigación pertinentes.

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