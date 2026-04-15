Cláusulas abusivas encabezan quejas contra empresas de planes vacacionales en 2026

Tras recuperar más de 52 mil balboas a favor de los usuarios, la institución emite una serie de recomendaciones para evitar contratos engañosos en el sector turismo.
Consumidores denuncian falta de información y ventas engañosas en planes vacacionales
• La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia registra 25 quejas formales contra hoteles y agencias durante el primer trimestre del año.
(15/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que, entre enero y marzo de 2026, se han recibido 25 quejas formales contra hoteles y empresas dedicadas a la venta de planes vacacionales. El valor total de las reclamaciones presentadas por los consumidores asciende a B/. 408,554.48 en el periodo mencionado.
De acuerdo con las estadísticas institucionales, el motivo principal de las denuncias es la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos (7 casos), seguido por la falta de información (6) y las solicitudes de devolución (5). Otros factores de reclamo incluyen el incumplimiento de contrato (3), deficiencias en la prestación del servicio (3), procesos de resolución de contrato (3) y ventas engañosas (1).
Resolución de quejas y recuperación de fondos
Durante el primer trimestre de 2026, la entidad logró resolver 14 expedientes a favor de los consumidores. Estas acciones administrativas permitieron la recuperación de B/. 52,143.27, devolviendo el patrimonio a los afectados por irregularidades en la contratación de estos paquetes de servicios turísticos.
La Acodeco enfatizó que, ante la comercialización de estos beneficios —que frecuentemente incluyen bonos promocionales o descuentos en estadías—, es fundamental que el usuario analice con detenimiento las condiciones. La institución recordó que toda publicidad, precio y término ofrecido durante la venta constituye una prueba legal válida en caso de requerir un proceso de reclamo.
Guía para evitar irregularidades en la contratación
Para prevenir afectaciones económicas al adquirir planes vacacionales, la autoridad recomienda seguir pautas estrictas de verificación:
• Investigación del proveedor: Los consumidores deben solicitar referencias, verificar la trayectoria de la empresa y consultar opiniones de otros clientes antes de firmar.
• Validación de promesas: Es necesario asegurar que las ofertas verbales del vendedor queden plasmadas en el contrato o en documentos anexos.
• Gestión de documentos: Conservar toda la documentación técnica y promocional relacionada con la contratación para posibles descargos futuros.
La institución reiteró que, ante cualquier inconformidad o sospecha de irregularidad, los consumidores tienen a su disposición las oficinas de la Acodeco en todo el territorio nacional para recibir orientación técnica y formalizar sus denuncias.
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