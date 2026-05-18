Acodeco recauda más de 592 mil balboas en multas entre enero y abril

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia recaudó B/.592,401.47 por sanciones a agentes económicos en el primer cuatrimestre de 2026, fondos que se transfieren en su mayoría al Tesoro Nacional.
Sanciones en primera instancia por multas de Acodeco suman más de 219 mil balboas en 2026
• Entre enero y abril de 2026, la entidad aplicó 540 sanciones en primera instancia, donde las infracciones relacionada• s con la protección al consumidor representaron el 73.31% del total.
(18/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) logró recaudar B/.592,401.47 entre enero y abril de 2026 en concepto de multas aplicadas a diversos agentes económicos de la República de Panamá, debido al incumplimiento de las normativas vigentes de protección al consumidor. La institución aclaró que, por su condición de entidad pública descentralizada del Estado panameño con personería jurídica propia y autonomía en su régimen interno, estos ingresos no integran un presupuesto institucional propio, sino que se transfieren al Tesoro Nacional, salvo las excepciones que dictan leyes específicas.
Distribución de los fondos recaudados
Los recursos obtenidos por la entidad fiscalizadora tienen destinos regulados según la naturaleza de la infracción cometida. Mientras que la generalidad de los montos ingresa de manera directa a la cuenta del Tesoro Nacional, las sanciones vinculadas a legislaciones especiales poseen asignaciones distintas.
En los casos de incumplimiento de la Ley 6 de 1987, encargada de establecer los beneficios para los jubilados y pensionados, las multas correspondientes se transfieren al Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (FEJUPEN). Por otra parte, ante las infracciones a la Ley 134 de 2013, que determina la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, el 50% de los montos totales recaudados se destina al Fondo Rotativo de Discapacidad.
Recaudación por sedes y administraciones regionales
El informe de cobranzas del primer cuatrimestre del año detalla que la sede central de la institución lideró los montos percibidos, seguida por las estructuras administrativas de las diferentes provincias en el siguiente orden:
• Sede central: B/.300,026.72
• Veraguas: B/.71,849.75
• Coclé: B/.69,963.00
• Bocas del Toro: B/.34,146.50
• Chiriquí: B/.29,519.00
• Los Santos: B/.25,165.00
• Herrera: B/.24,935.00
• Panamá Oeste: B/.22,665.00
• Colón: B/.22,665.00
• Panamá Este: B/.6,934.00
Estadísticas de sanciones en primera instancia
Las estadísticas oficiales del Departamento de Investigación registran un total de 540 sanciones aplicadas en primera instancia durante este periodo, acumulando una cuantía de B/.219,554.00.
Las transgresiones a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que regula la protección al consumidor, se ubicaron en el primer lugar de las incidencias con 493 sanciones y multas por un valor de B/.160,954.00, lo cual equivale al 73.31% del consolidado de las penalizaciones impuestas.
El resto de las sanciones aplicadas en primera instancia entre enero y abril de 2026 se desglosaron de la siguiente manera de acuerdo al tipo de ley:
• Ley 24 (Historial de crédito): 15 sanciones por B/.29,000.00
• Ley 6ta. (Jubilados, pensionados y tercera edad): 15 sanciones por B/.22,400.00
• Control de precios y margen de comercialización: 8 sanciones por B/.4,700.00
• Ley 1 (Bolsas reutilizables): 5 sanciones por B/.1,500.00
• Ley 134 (Personas con discapacidad): 2 sanciones por B/.600.00
• Ley 81 (Tarjetas de crédito): 1 sanción por B/.250.00
• Decreto Ejecutivo 17 (Medicamentos): 1 sanción por B/.150.00
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