Acodeco recauda más de 592 mil balboas en multas entre enero y abril

• Sede central: B/.300,026.72

• Veraguas: B/.71,849.75

• Coclé: B/.69,963.00

• Bocas del Toro: B/.34,146.50

• Chiriquí: B/.29,519.00

• Los Santos: B/.25,165.00

• Herrera: B/.24,935.00

• Panamá Oeste: B/.22,665.00

• Colón: B/.22,665.00

• Panamá Este: B/.6,934.00

Estadísticas de sanciones en primera instancia

Las estadísticas oficiales del Departamento de Investigación registran un total de 540 sanciones aplicadas en primera instancia durante este periodo, acumulando una cuantía de B/.219,554.00.

Las transgresiones a la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que regula la protección al consumidor, se ubicaron en el primer lugar de las incidencias con 493 sanciones y multas por un valor de B/.160,954.00, lo cual equivale al 73.31% del consolidado de las penalizaciones impuestas.

El resto de las sanciones aplicadas en primera instancia entre enero y abril de 2026 se desglosaron de la siguiente manera de acuerdo al tipo de ley:

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