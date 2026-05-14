Acodeco recibió más de mil quejas de consumidores en el primer cuatrimestre de 2026

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia detalla el procedimiento para formalizar las quejas de consumidores y los resultados de su gestión nacional.
Acodeco resuelve más de 500 quejas de consumidores a favor de la ciudadanía
• Durante los primeros cuatro meses del año, la institución procesó 1,123 reclamaciones formales y logró recuperar más de 6 millones de balboas para los usuarios.
(14/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reportó la recepción de 1,123 quejas de consumidores entre enero y abril de 2026. Según los informes estadísticos consolidados de los departamentos de Conciliación, Decisión de Quejas y Defensoría de Oficio a nivel nacional, estas reclamaciones representan una cuantía económica acumulada de B/.12,373,743.46.
Balance de quejas resueltas y recuperación de montos
En el mismo periodo de análisis, la institución logró resolver satisfactoriamente 524 casos en beneficio de los usuarios. Esta gestión permitió recuperar o reconocer un monto de B/.6,112,166.77, cifras que evidencian la labor continua de la entidad en la protección de los derechos de quienes adquieren bienes y servicios en el territorio nacional. La entidad subraya que estos resultados son producto de los procesos formales de mediación y decisión técnica.
Procedimiento para la formalización de reclamos
La institución recordó que las quejas de consumidores proceden cuando un proveedor o prestador de servicios infringe directamente la normativa de protección al consumidor. Para que el trámite tenga validez legal, debe presentarse de forma escrita ante el Centro de Atención al Cliente en la sede principal o en las administraciones regionales. Aunque los canales digitales y redes sociales funcionan como herramientas de orientación, la queja debe ser ratificada personalmente o a través de un apoderado autorizado para iniciar el proceso de conciliación.
Requisitos y documentación necesaria
Para facilitar la preparación de los expedientes, la entidad mantiene disponibles en su sitio web los formularios de queja y de poder natural. Los interesados deben completar estos documentos a mano y adjuntar evidencias fundamentales como facturas o recibos de compra, contratos suscritos, certificados de garantía vigentes, reportes técnicos previos y copia de la cédula de identidad personal.
Finalmente, la autoridad reiteró la importancia de que los ciudadanos presenten sus reclamaciones de manera formal cuando sus intereses económicos se vean afectados. Se enfatizó que, si bien la orientación es permanente en todo el país, los consumidores deben considerar los términos de tiempo establecidos por la ley para que sus quejas sean atendidas y procesadas dentro de los marcos correspondientes.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *