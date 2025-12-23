Acodeco promueve pautas para realizar compras decembrinas responsables

Recomendaciones de Acodeco para optimizar las compras decembrinas

• Ante el incremento del consumo por las festividades, la Acodeco ofrece orientaciones para evitar gastos impulsivos y asegurar la calidad de los productos adquiridos.

(23/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) resaltó la necesidad de que los ciudadanos apliquen criterios de prudencia y organización al gestionar sus compras decembrinas, especialmente ante la tendencia de realizar adquisiciones de última hora durante el periodo navideño.

Guía para un consumo informado

Con el fin de fomentar una cultura de responsabilidad, la institución ha establecido una serie de orientaciones estratégicas destinadas a proteger el presupuesto familiar y garantizar la satisfacción del comprador:

• Comparativa de mercado: Resulta vital contrastar los costos y marcas en diversos establecimientos para identificar las opciones más económicas y eficientes antes de concretar la transacción.

• Revisión de caducidad y calidad: En productos perecederos, la entidad enfatiza la importancia de validar las fechas de vencimiento y constatar que el estado físico de los artículos sea el óptimo.

• Respaldo de compra: Es imperativo solicitar la factura legal, documento indispensable para cualquier proceso de cambio o reclamo. Asimismo, se debe verificar que los términos de la garantía cubran adecuadamente posibles desperfectos de fábrica.

• Consumo consciente: Se recomienda evitar las decisiones impulsivas mediante la revisión previa de los inventarios en el hogar, adquiriendo únicamente lo que sea estrictamente necesario.

Educación y fiscalización

Como parte de sus acciones estacionales, la Acodeco ha intensificado sus programas de capacitación y charlas dirigidas tanto a consumidores como a agentes económicos. El objetivo de estas intervenciones es asegurar un entorno comercial transparente y equitativo para todas las partes involucradas.

Canales de atención al ciudadano

Para reportar irregularidades como publicidad engañosa o productos defectuosos, la institución mantiene operativos sus canales digitales en redes sociales (@acodecopma), además de las líneas de atención mediante WhatsApp y Telegram al número 6330-3333. También se continúa brindando asistencia presencial para la formalización de quejas relacionadas con el incumplimiento de garantías.