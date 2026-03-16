Acodeco recomienda a la ASEP implementar la figura del Operador Móvil Virtual en Panamá

Propuesta de Operador Móvil Virtual busca fortalecer la competencia en telefonía celular

• La implementación del Operador Móvil Virtual permitiría aumentar la oferta de servicios, fomentar la innovación y reducir costos para los usuarios panameños.

(16/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- En cumplimiento con la Ley 45 del 31 de octubre de 2007, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) ha presentado una recomendación estratégica ante la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). La propuesta central consiste en incorporar la figura del Operador Móvil Virtual (OMV) en el mercado local, como una medida proactiva para fomentar la libre competencia y diversificar las opciones disponibles para los consumidores en el sector de la telefonía móvil celular.

Impulso a la competencia y beneficios al usuario

La iniciativa de la Acodeco plantea que, además de los procesos actuales de la ASEP para atraer a un tercer concesionario con red propia, se habilite la entrada de marcas que utilicen la infraestructura existente. La autoridad señala en tercera persona que la inclusión del Operador Móvil Virtual se traduce directamente en una mayor innovación de planes, servicios más competitivos y, fundamentalmente, mejores precios para los usuarios finales. Este modelo optimiza el aprovechamiento de la red de telecomunicaciones instalada en el país sin requerir nuevas asignaciones de espectro por parte de los nuevos entrantes.

Referentes internacionales y definición técnica

El modelo del Operador Móvil Virtual ha demostrado resultados positivos en diversos mercados internacionales. En el continente americano, países como Colombia, Perú, Chile, Brasil, México y Estados Unidos ya cuentan con esta figura, al igual que referentes europeos como España. En estos territorios, la participación de los OMV ha logrado ampliar sustancialmente la oferta y fortalecer la dinámica del mercado.

Técnicamente, un Operador Móvil Virtual se define como una empresa que comercializa servicios de telefonía móvil sin poseer infraestructura propia, tales como antenas o espectro radioeléctrico. Para operar, estas entidades establecen acuerdos comerciales con los operadores móviles tradicionales que cuentan con concesiones, permitiéndoles ofrecer sus servicios bajo marcas independientes y estructuras de costos diferenciadas. Con esta recomendación, se busca que Panamá se alinee con las tendencias globales de apertura y eficiencia en telecomunicaciones.

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