Acodeco recomienda verificar las condiciones de garantía al comprar televisores por ofertas del Mundial

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia aconsejó a la población investigar detalladamente las especificaciones técnicas y el respaldo postventa antes de adquirir equipos de televisión.
Ramón Abadi Balid insta a revisar las condiciones de garantía ante promociones comerciales de tecnología
• El administrador de la institución advirtió sobre la presencia de modelos antiguos en el mercado y recordó la importancia de conservar las facturas para resolver reclamos con los agentes económicos.
(27/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Ante el incremento en la compra de televisores y equipos electrónicos por las promociones relacionadas con el Mundial de Fútbol y otras fechas comerciales de junio, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) exhortó a los consumidores a informarse adecuadamente antes de adquirir estos productos y verificar las condiciones de garantía, tecnología y servicio postventa. Al respecto, el administrador de la entidad, Ramón Abadi Balid, advirtió que muchas ofertas pueden corresponder a mercancía con varios años de almacenamiento o tecnologías desactualizadas, por lo que recomendó revisar cuidadosamente las especificaciones del artículo antes de realizar la transacción.
El administrador señaló en tercera persona que existen televisores de modelos antiguos que ya no cuentan con tecnología Smart o que requieren de accesorios adicionales para poder utilizar ciertas plataformas digitales. Por este motivo, el funcionario indicó que el comprador debe verificar si realmente el artículo satisface sus necesidades reales, evitando dejarse llevar únicamente por el precio o el tamaño de la pantalla, y evaluando si el equipo es adecuado para el espacio del hogar y el uso que se le dará. Abadi Balid explicó que muchas veces las personas adquieren aparatos demasiado grandes para espacios reducidos, cuando lo importante es adquirir un producto funcional, adecuado y acorde con las posibilidades económicas de cada familia.
Publicidad, promociones y reclamos frecuentes
La institución también recomendó prestar atención a las fechas de inicio y finalización de las promociones vigentes, así como solicitar toda la información relacionada con las coberturas del fabricante, la instalación, el transporte y el servicio técnico antes de efectuar el pago. Entre las principales reclamaciones relacionadas con electrodomésticos, el administrador destacó los inconvenientes recurrentes con el cumplimiento de los términos de soporte, especialmente cuando algunos comercios trasladan de forma indebida al consumidor la responsabilidad de gestionar directamente las reparaciones con fabricantes o centros técnicos externos.
El funcionario manifestó en tercera persona que si el ciudadano compró el artefacto en un comercio, debe recibir la orientación y una respuesta adecuada por parte del establecimiento original. Para el administrador, el servicio al cliente y la atención postventa constituyen elementos importantes al momento de decidir en qué lugar realizar la compra.
Herramientas de consulta y recomendaciones finales
Asimismo, la entidad recordó a los usuarios la importancia de conservar la factura o el comprobante de compra original, ya que este documento resulta fundamental para hacer valer cualquier reclamo formal relacionado con desperfectos de fábrica o fallas en el producto.
La institución también reiteró la utilidad de consultar el “Termómetro de Acodeco”, una herramienta digital que permite conocer el historial de quejas y denuncias presentadas contra diferentes agentes económicos, ayudando de este modo a los compradores a tomar decisiones más informadas en el mercado local. Finalmente, la entidad exhortó a la población a comparar precios en distintos establecimientos, revisar detenidamente los términos estipulados y adquirir tecnologías en comercios que ofrezcan seguridad, respaldo y una atención eficiente al cliente.
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