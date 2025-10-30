Acodeco homenajea a colaboradores por su compromiso y años de servicio continuo en la entidad

Más de 18 años de labor: Acodeco reconoce a sus funcionarios en conmemoración de la Ley 45 de 2007

• El acto, presidido por el administrador Ramón Abadi Balid, se organizó en conmemoración del 18 aniversario de la Ley 45 de 2007 que rige a la institución.

(30/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) celebró un acto de homenaje para reconocer el compromiso y profesionalismo de un grupo de sus colaboradores con más de 18 años de labores continuas en las instituciones de protección al consumidor.

El evento fue organizado en conmemoración del décimo octavo aniversario de la Ley 45 de 2007, normativa que rige a la Acodeco. El acto fue presidido por el administrador, Ramón Abadi Balid, y la secretaria general, Johanna Aguirre.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Durante la ceremonia, se entregaron medallas y certificados de reconocimiento a los funcionarios, como una muestra de agradecimiento por su valioso aporte a lo largo de los años.

La administración actual de la Acodeco está encaminando esfuerzos para incentivar a su recurso humano por la entrega constante, la cual contribuye significativamente al cumplimiento de la misión de la entidad, que es proteger los derechos de los consumidores y promover la competencia leal en beneficio de todos los panameños.