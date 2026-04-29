Acodeco recupera más de 105 mil balboas mediante cobros coactivos en 2026

• Ley 6 de 1987: Las multas por incumplir beneficios a jubilados y pensionados se dirigen al Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (FEJUPEN).

• Ley 134 de 2013: En infracciones relativas a la equiparación de oportunidades para personas con discapacidad, el 50% de lo recaudado se destina al Fondo Rotativo de Discapacidad.

La institución reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la fiscalización para asegurar un mercado equitativo y transparente, velando por que los agentes económicos cumplan con las responsabilidades legales dictadas en beneficio de los consumidores.

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