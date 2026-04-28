Acodeco registra 143 quejas por faltas a los beneficios a jubilados y pensionados

Durante los primeros tres meses de 2026, las autoridades impusieron multas por B/.17,800.00 ante el recurrente incumplimiento de la Ley 6ta de 1987 en diversos sectores comerciales.
Tasa de interés y restaurantes lideran denuncias por irrespeto a beneficios a jubilados
• Un total de 143 irregularidades detectadas entre enero y marzo revelan fallas en la aplicación de descuentos y tasas de interés preferenciales para la tercera edad en Panamá.
(28/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El irrespeto a los beneficios a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad persiste como una práctica recurrente en el sector comercial panameño. Durante el primer trimestre de 2026, se contabilizaron 143 casos por infracciones a la Ley 6ta de 1987, lo que refleja una resistencia al cumplimiento de los derechos adquiridos por este segmento de la población.
Principales irregularidades detectadas
Las estadísticas oficiales detallan que la tasa de interés encabeza las anomalías con 55 denuncias presentadas. A esto se suma el incumplimiento del descuento del 25% en el consumo en restaurantes, con 24 casos, y la ausencia de letreros informativos obligatorios en los establecimientos, que acumuló 21 reportes.
Otras fallas directas en la aplicación de la normativa incluyen 17 casos donde no se otorgó el descuento correspondiente. El informe menciona además anomalías en préstamos personales y comerciales, falta de rebajas en transporte aéreo y público, farmacias, servicios médicos privados, asistencia técnica y franquicias de comida rápida.
Sanciones y destino de los fondos
Como consecuencia de estas faltas, se aplicaron 13 sanciones en primera instancia que totalizan B/.17,800.00 en multas. Los montos más elevados se concentraron en las infracciones por tasas de interés (B/.11,200.00) y en irregularidades vinculadas a préstamos personales y comerciales (B/.5,600.00), evidenciando que las afectaciones impactan significativamente el área financiera de los beneficiarios.
Según reportes de la Acodeco, el dinero recaudado a través de estas sanciones es depositado directamente en la cuenta del Fondo Especial de Jubilados y Pensionados (FEJUPEN).
Persistencia del incumplimiento
A pesar de las labores de fiscalización y las multas impuestas, el volumen de quejas sugiere que todavía existen debilidades en el cumplimiento voluntario por parte de los agentes económicos. Las autoridades han reiterado el llamado a los comercios para que se ajusten a la legislación vigente. Asimismo, instan a los consumidores a formalizar sus denuncias para fortalecer la cultura de respeto y protección hacia las personas de la tercera edad en todo el territorio nacional.
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