Acodeco registra 143 quejas por faltas a los beneficios a jubilados y pensionados

Durante los primeros tres meses de 2026, las autoridades impusieron multas por B/.17,800.00 ante el recurrente incumplimiento de la Ley 6ta de 1987 en diversos sectores comerciales.

• Un total de 143 irregularidades detectadas entre enero y marzo revelan fallas en la aplicación de descuentos y tasas de interés preferenciales para la tercera edad en Panamá.