Acodeco registra más de 61 mil B/ en multas por historial de crédito

(10/May/2021 – web) Panamá.- La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), en el presente año hasta la fecha, registra 40 multas por B/.61,700.00 por diversos motivos relacionados al incumplimiento de la Ley 24 del 2002 (historial del crédito).

Los agentes económicos con más multas en primera instancia, por incumplimiento del historial de crédito, son 15 bancos con 23 mil 100 balboas; 6 financieras por B/.11,100.00 y 7 agencias de de cobro B/.11,000.00, entre otras actividades.

La no rectificación del historial de crédito de los clientes, es el principal motivo de 12 multas (B/.14,000.00). Esta denuncia se presenta cuando los consumidores no están conformes con el dato que refleja el comportamiento de sus pagos. Otras de las causas, son 10 sanciones por B/.21.700.00, por incumplir con eliminar por prescripción (el dato reportado debe ser eliminado​); 9 (14 mil B/.) porque los clientes nunca han mantenido relación con el agente económico, y 4 multas por no eliminar observación de cuenta contra reserva, o sea el consumidor mantiene una obligación en cartera castigada y está realizando los pagos correspondientes.

Cabe destacar que desde el 1 de abril que entró en vigencia las modificaciones a la Ley 24 de 2002 que regula el servicio de información sobre el historial de crédito, se han impuesto 9 multas por un total de 13 mil balboas.

Desde la perspectiva de protección al consumidor, las modificaciones a la ley que entró a regir a partir del 1 de abril, es de gran trascendencia e importancia para los consumidores. Se incorporan tres nuevos conceptos o definiciones: arreglo de pago, reestructuración, refinanciamiento que los consumidores deben manejar y conocer para poder ejercer sus derechos. Igualmente, mejoran aspectos como la actualización de la información reportada a la APC en tres días hábiles por parte del agente económico, y la reducción de 7 a 5 años para la eliminación de las malas referencias crediticias.

La Acodeco es la entidad es la encargada de atender las quejas de los consumidores o clientes sobre el historial de crédito y de aplicar las respectivas sanciones a los agentes económicos que incumplan con lo establecido en dicha legislación.

Fuente/Foto: Acodeco